Богачук очолить шоу Zuffa Boxing у Лас-Вегасі: бій проти зіркового американця

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук повертається на ринг для гучного поєдинку. Наш співвітчизник стане головною зіркою турніру Zuffa Boxing 6 в американському Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації .

Битва в елітному промоушені

Богачук (27-3, 24 КО) зійдеться в рингу з американцем Шейном Мослі-молодшим (22-5, 12 КО) – сином легендарного члена Залу слави боксу Шейна Мослі. Цей бій стане головною подією вечора 10 травня на знаменитій арені UFC Apex.

Для Богачука це буде вже другий виступ під егідою Zuffa. У лютому українець тріумфально дебютував у цій організації, вирвавши складну перемогу у Раджаба Бутаєва. Тепер Сергій має закріпити свій статус лідера середньої ваги.

Натомість для 35-річного Мослі-молодшого поєдинок проти українця стане дебютом у промоушені. Попри поразку у своєму останньому бою проти Абеля Рамоса за тимчасовий пояс WBC у грудні минулого року, американець залишається вкрай небезпечним опонентом. До цієї невдачі Мослі мав серію з п'яти перемог поспіль, зокрема над екс-чемпіоном світу Деніелом Джейкобсом.

Старі рахунки та "спільний ворог"

Цікавою деталлю протистояння є спільний знайомий обох боксерів – Брендон Адамс. Саме від нього Мослі зазнав однієї зі своїх поразок у 2018 році.

Для Богачука Адамс взагалі став справжнім прокляттям: Сергій програвав американцю двічі – у 2021-му та в реванші у вересні минулого року.

Хто такий Сергій Богачук

30-річний уродженець Вінниці голосно заявив про себе в 2016 році, коли в рамках напівпрофесійної ліги WSB у Харкові сенсаційно переміг зірку аматорського боксу Роніеля Іглесіаса - дворазового олімпійського чемпіона з Куби.

Після цього на українця звернув увагу впливовий промоутер Том Леффлер, який підписав із ним контракт. Богачук переїхав до США, де тренувався у легендарного Абеля Санчеса, а згодом - у Мануеля Роблеса.

Став володарем титулу WBC Continental Americas, провів кілька ефектних захистів, а у 2023 році завоював тимчасовий титул WBC в першій середній вазі, перемігши Брайана Мендосу.

У дебютному захисті титулу в серпні 2024 року влаштував запаморочливий бій із Вірджилом Ортісом, двічі відправляв того в нокдаун, але програв рішенням суддів.

Попри лідерство у рейтингу WBC, більше чемпіонських шансів не отримував. Після поразки від Ортіса провів чотири поєдинки, у яких здобув три перемоги та одного разу програв.