Богачук возглавит шоу Zuffa Boxing в Лас-Вегасе: бой против звездного американца

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук возвращается на ринг для громкого поединка. Наш соотечественник станет главной звездой турнира Zuffa Boxing 6 в американском Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации .

Битва в элитном промоушене

Богачук (27-3, 24 КО) сойдется в ринге с американцем Шейном Мосли-младшим (22-5, 12 КО) - сыном легендарного члена Зала славы бокса Шейна Мосли. Этот бой станет главным событием вечера 10 мая на знаменитой арене UFC Apex.

Для Богачука это будет уже второе выступление под эгидой Zuffa. В феврале украинец триумфально дебютировал в этой организации, вырвав сложную победу у Раджаба Бутаева. Теперь Сергей должен закрепить свой статус лидера среднего веса.

Для 35-летнего Мосли-младшего поединок против украинца станет дебютом в промоушене. Несмотря на поражение в своем последнем бою против Абеля Рамоса за временный пояс WBC в декабре прошлого года, американец остается крайне опасным оппонентом. До этой неудачи Мосли имел серию из пяти побед подряд, в том числе над экс-чемпионом мира Дэниелом Джейкобсом.

Старые счета и "общий враг"

Интересной деталью противостояния является общий знакомый обоих боксеров - Брэндон Адамс. Именно от него Мосли потерпел одно из своих поражений в 2018 году.

Для Богачука Адамс вообще стал настоящим проклятием: Сергей проигрывал американцу дважды - в 2021-м и в реванше в сентябре прошлого года.

Кто такой Сергей Богачук

30-летний уроженец Винницы громко заявил о себе в 2016 году, когда в рамках полупрофессиональной лиги WSB в Харькове сенсационно победил звезду любительского бокса Рониеля Иглесиаса - двукратного олимпийского чемпиона из Кубы.

После этого на украинца обратил внимание влиятельный промоутер Том Леффлер, который подписал с ним контракт. Богачук переехал в США, где тренировался у легендарного Абеля Санчеса, а затем - у Мануэля Роблеса.

Стал обладателем титула WBC Continental Americas, провел несколько эффектных защит, а в 2023 году завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, победив Брайана Мендосу.

В дебютной защите титула в августе 2024 года устроил головокружительный бой с Вирджилом Ортисом, дважды отправлял того в нокдаун, но проиграл решением судей.

Несмотря на лидерство в рейтинге WBC, больше чемпионских шансов не получал. После поражения от Ортиса провел четыре поединка, в которых одержал три победы и однажды проиграл.