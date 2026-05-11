Богачук нокаутом програв сину легенди: відео сенсаційної розв'язки поєдинку у Лас-Вегасі

У ніч на 11 травня на арені UFC Apex у Лас-Вегасі відбувся турнір Zuffa Boxing 6. Головна подія вечора завершилася гучною сенсацією: український нокаутер Сергій Богачук програв технічним нокаутом американцю Шейну Мослі-молодшому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Від домінування до поразки

Бій проти сина легендарного Шейна Мослі-старшого розпочався для українця непросто. Богачук (27–4, 24 КО) намагався тиснути, працюючи аперкотами та джебами, тоді як американець вдало маневрував. Перший неприємний дзвіночок пролунав у четвертому раунді, коли Богачука помітно захитало після пропущеного удару прямо перед гонгом.

Попри це, у п'ятій трихвилинці Сергій зумів повністю перехопити ініціативу та домінував у рингу. Здавалося, що українець повертає контроль над боєм, проте шостий раунд став фатальним.

Нокдаун та зупинка бою

У шостому раунді Мослі-молодший провів блискавичну атаку: точний джеб у корпус дезорієнтував українця, а наступна серія в підборіддя відправила Богачука у нокдаун. Сергій зміг піднятися на ноги, проте американець миттєво кинувся на добивання.

Бачачи, що українець перестав ефективно захищатися і пропускає важкі удари, рефері був змушений зупинити одностороннє побиття.

Shane Mosley with the TKO in the main event at #ZuffaBoxing06! pic.twitter.com/l6Hu4MkcID — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) May 11, 2026

Підсумки та статистика

Для 31-річного Богачука це четверта поразка на професійному рингу та друга – нокаутом. Попри статус фаворита, наш земляк не зміг розвинути успіх після нещодавньої перемоги над росіянином Бутаєвим. Натомість 35-річний Шейн Мослі-молодший на очах у зіркового батька здобув найгучнішу перемогу в кар'єрі, покращивши свій рекорд до 23 звитяг.