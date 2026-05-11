Богачук нокаутом проиграл сыну легенды: видео сенсационной развязки поединка в Лас-Вегасе

В ночь на 11 мая на арене UFC Apex в Лас-Вегасе состоялся турнир Zuffa Boxing 6. Главное событие вечера завершилось громкой сенсацией: украинский нокаутер Сергей Богачук проиграл техническим нокаутом американцу Шейну Мосли-младшему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

От доминирования до поражения

Бой против сына легендарного Шейна Мосли-старшего начался для украинца непросто. Богачук (27-4, 24 КО) пытался давить, работая апперкотами и джебами, тогда как американец удачно маневрировал. Первый неприятный звоночек прозвучал в четвертом раунде, когда Богачука заметно закачало после пропущенного удара прямо перед гонгом.

Несмотря на это, в пятой трехминутке Сергей сумел полностью перехватить инициативу и доминировал в ринге. Казалось, что украинец возвращает контроль над боем, однако шестой раунд стал роковым.

Нокдаун и остановка боя

В шестом раунде Мосли-младший провел молниеносную атаку: точный джеб в корпус дезориентировал украинца, а следующая серия в подбородок отправила Богачука в нокдаун. Сергей смог подняться на ноги, однако американец мгновенно бросился на добивание.

Видя, что украинец перестал эффективно защищаться и пропускает тяжелые удары, рефери был вынужден остановить одностороннее избиение.

Шейн Мосли с нокаутом в главном событии на #ZuffaBoxing06! - Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) 11 мая 2026 г.

Итоги и статистика

Для 31-летнего Богачука это четвертое поражение на профессиональном ринге и второе - нокаутом. Несмотря на статус фаворита, наш земляк не смог развить успех после недавней победы над россиянином Бутаевым. А 35-летний Шейн Мосли-младший на глазах у звездного отца одержал самую громкую победу в карьере, улучшив свой рекорд до 23 побед.