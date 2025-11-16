Шаманська випадково зробила відомим київського таксиста: його пісня підкорила мережу

Блогерка Аліна Шаманська випадково зробила популярним київського таксиста. Вона опублікувала відео, на якому водій вмикає власну пісню, - і ролик миттєво став вірусним.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої.
Історія, що розчулила українців, трапилася дорогою з концерту Артема Пивоварова.
Блогерка їхала з сином у таксі, доки її авто перебувало на СТО. Розмова з водієм про музику переросла у знайомство з його авторською композицією.
Почувши пісню, Шаманська була настільки вражена, що попросила дозволу записати момент на відео.
"А давайте зробимо його відомим! Тим самим змусимо @vzamute все-таки випустити свої демки! Дівчата мені писали, що україномовного співака в такому жанрі вони чекали давно! Ситуація сталася абсолютно випадково. Ми з сином їхали з концерту Пивоварова, доки моє авто було на СТО. Розмовляли про концерт, співаків… і водій таксі запропонував увімкнути свою пісню, а я запитала, чи він не проти, щоб я його зняла і виклала…", - поділилася блогерка.
За словами Шаманської, після публікації відео "директ вибухнув" - історія зібрала понад 21 тисячу переходів і сотні коментарів.
Сам Сергій після раптової популярності написав Шаманській, що шокований хвилею уваги.
За кілька годин його акаунт переглянули понад 34 тисячі користувачів, а кількість підписників різко зросла.
Таксист подякував блогерці за підтримку та пообіцяв доробити композицію і надіслати їй першій, назвавши це "емоцією, яку складно передати словами".
Під відео, яке вже стало вірусним, користувачі залишили сотні коментарів.
“Давайте допоможемо таланту! Просто так, бо ми українці. Зробите репост?", - підсумувала Шаманська.
