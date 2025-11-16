Шаманська випадково зробила відомим київського таксиста: його пісня підкорила мережу

Як усе сталося

Історія, що розчулила українців, трапилася дорогою з концерту Артема Пивоварова.

Блогерка їхала з сином у таксі, доки її авто перебувало на СТО. Розмова з водієм про музику переросла у знайомство з його авторською композицією.

Почувши пісню, Шаманська була настільки вражена, що попросила дозволу записати момент на відео.

"А давайте зробимо його відомим! Тим самим змусимо @vzamute все-таки випустити свої демки! Дівчата мені писали, що україномовного співака в такому жанрі вони чекали давно! Ситуація сталася абсолютно випадково. Ми з сином їхали з концерту Пивоварова, доки моє авто було на СТО. Розмовляли про концерт, співаків… і водій таксі запропонував увімкнути свою пісню, а я запитала, чи він не проти, щоб я його зняла і виклала…", - поділилася блогерка.

За словами Шаманської, після публікації відео "директ вибухнув" - історія зібрала понад 21 тисячу переходів і сотні коментарів.

Як відреагував Сергій

Сам Сергій після раптової популярності написав Шаманській, що шокований хвилею уваги.

За кілька годин його акаунт переглянули понад 34 тисячі користувачів, а кількість підписників різко зросла.

Таксист подякував блогерці за підтримку та пообіцяв доробити композицію і надіслати їй першій, назвавши це "емоцією, яку складно передати словами".

Аліна Шаманська зробила відомим таксиста після його пісні (скріншот)

Реакція мережі

Під відео, яке вже стало вірусним, користувачі залишили сотні коментарів.

Ваааау, який голос, яка пісня, мурахи по шкірі

Пісня супер і голос дуже крутий! Нехай хлопцю щастить і все у нього вийде

Чекаємо виходу пісні

Я теж перейшла і шукала , де можна завантажити

Нічого собі! То це його власний спів?

Крута пісня! Тільки не розумію це зараз сталось? Бо в нього на сторінці вдячність вам за 2022 рік ще, дивлюсь це ніби свіже відео

“Давайте допоможемо таланту! Просто так, бо ми українці. Зробите репост?", - підсумувала Шаманська.