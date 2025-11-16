Шаманская случайно сделала известным киевского таксиста: его песня покорила сеть

Как все произошло

История, которая растрогала украинцев, случилась по дороге с концерта Артема Пивоварова.

Блогерша ехала с сыном в такси, пока ее авто находилось на СТО. Разговор с водителем о музыке перерос в знакомство с его авторской композицией.

Услышав песню, Шаманская была настолько поражена, что попросила разрешения записать момент на видео.

"А давайте сделаем его известным! Тем самым заставим @vzamute все-таки выпустить свои демки! Девушки мне писали, что украиноязычного певца в таком жанре они ждали давно! Ситуация произошла совершенно случайно. Мы с сыном ехали с концерта Пивоварова, пока мое авто было на СТО. Разговаривали о концерте, певцах... и водитель такси предложил включить свою песню, а я спросила, не против ли он, чтобы я его сняла и выложила...", - поделилась блогерша.

По словам Шаманской, после публикации видео "директ взорвался" - история собрала более 21 тысячи переходов и сотни комментариев.

Как отреагировал Сергей

Сам Сергей после внезапной популярности написал Шаманской, что шокирован волной внимания.

За несколько часов его аккаунт просмотрели более 34 тысяч пользователей, а количество подписчиков резко возросло.

Таксист поблагодарил блогера за поддержку и пообещал доделать композицию и отправить ей первой, назвав это "эмоцией, которую сложно передать словами".

Алина Шаманская сделала известным таксиста после его песни (скриншот)

Реакция сети

Под видео, которое уже стало вирусным, пользователи оставили сотни комментариев.

Ваааау, який голос, яка пісня, мурахи по шкірі

Пісня супер і голос дуже крутий! Нехай хлопцю щастить і все у нього вийде

Чекаємо виходу пісні

Я теж перейшла і шукала , де можна завантажити

Нічого собі! То це його власний спів?

Крута пісня! Тільки не розумію це зараз сталось? Бо в нього на сторінці вдячність вам за 2022 рік ще, дивлюсь це ніби свіже відео

"Давайте поможем таланту! Просто так, потому что мы украинцы. Сделаете репост?", - подытожила Шаманская.