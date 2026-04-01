Блогерка-мільйонниця Анастасія Марків стала мамою: перше фото з немовлям

00:15 17.04.2026 Пт
Зірка TikTok показалася після пологів з малюком на руках і розчулила мережу
aimg Сюзанна Аль Маріді
Анастасія Марків (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)

Українська блогерка та акторка Анастасія Марків уперше стала мамою. Радісною подією вона поділилася у соцмережах, опублікувавши фото після пологів.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.

Більше цікавого: Леся Нікітюк розчулила новим фото сина

Анастасія Марків стала мамою: що відомо

Зірка соцмереж народила первістка 16 квітня у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Ім'я дитини розкривати не стала, а про стать повідомила ще під час вагітності у лютому - це хлопчик.

Тоді вона опублікувала серію фото з тортиком, колір начинки якого виявився блакитним.

"Все життя була впевнена, що буде дівчинка, а під час вагітності абсолютно не відчувала, хто ж там", - писала зірка.

Втім, виявилося, що чекає вона саме на сина.

Марків народила первістка (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)

Як відреагували в мережі

Підписники та зіркові друзі одразу взялися вітати новоспечену маму. Серед таких - Ксенія Мішина, Ніколас Карма та Світлана Тарабарова.

  • "З початком нового життя. Вітаємо хлопчика".
  • "Вітаю".
  • "Це щастя".
  • "Яка гарна дата. Вітання вам".
  • "Нехай зростає здоровеньким та щасливим батькам на втіху".
  • "Нехай Господь Благословляє і береже".
  • "Будьте здорові та щасливі".

Марків на 9 місяці вагітності (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)

Що відомо про Анастасію Марків

Блогерка зі Львова створює гумористичний контент на різні актуальні теми. Стала відомою у 2019 році після участі в кастингу шоу "Х-фактор".

У TikTik кількість її підписників перевищує 2 мільйона, а в Instagram налічує 437 тисяч.

Про вагітність повідомила у жовтні минулого року. Тоді ж оголосила про заручини з коханим, про якого тривалий час не розповідала.

