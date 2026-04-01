Блогер-миллионница Анастасия Маркив стала мамой: первое фото с младенцем

Украинский блогер и актриса Анастасия Маркив впервые стала мамой. Радостным событием она поделилась в соцсетях, опубликовав фото после родов.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.
Звезда соцсетей родила первенца 16 апреля во Львовском областном клиническом перинатальном центре.
Имя ребенка раскрывать не стала, а о поле сообщила еще во время беременности в феврале - это мальчик.
Тогда она опубликовала серию фотографий с тортиком, начинка которого оказалась голубой.
"Всю жизнь была уверена, что будет девочка, а во время беременности совершенно не чувствовала, кто же там", - писала звезда.
Впрочем, оказалось, что ждет она именно сына.
Подписчики и звездные друзья сразу принялись поздравлять новоиспеченную маму. Среди таких - Ксения Мишина, Николас Карма и Светлана Тарабарова.
Блогер из Львова создает юмористический контент на различные актуальные темы. Стала известной в 2019 году после участия в кастинге шоу "Х-фактор".
В TikTik количество ее подписчиков превышает 2 миллиона, а в Instagram насчитывает 437 тысяч.
О беременности сообщила в октябре прошлого года. Тогда же объявила о помолвке с возлюбленным, о котором долгое время не рассказывала.
