RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

Блогер-миллионница Анастасия Маркив стала мамой: первое фото с младенцем

00:15 17.04.2026 Пт
2 мин
Звезда TikTok показалась после родов с малышом на руках и растрогала пользователей сеть
aimg Сюзанна Аль Мариди
Анастасия Маркив (фото: instagram.com/markiv_anastasia_/)

Украинский блогер и актриса Анастасия Маркив впервые стала мамой. Радостным событием она поделилась в соцсетях, опубликовав фото после родов.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Больше интересного: Леся Никитюк умилила новым фото сына

Анастасия Маркив стала мамой: что известно

Звезда соцсетей родила первенца 16 апреля во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

Имя ребенка раскрывать не стала, а о поле сообщила еще во время беременности в феврале - это мальчик.

Тогда она опубликовала серию фотографий с тортиком, начинка которого оказалась голубой.

"Всю жизнь была уверена, что будет девочка, а во время беременности совершенно не чувствовала, кто же там", - писала звезда.

Впрочем, оказалось, что ждет она именно сына.

Маркив родила первенца (фото: instagram.com/markiv_anastasia_anastasia_/)

Как отреагировали в сети

Подписчики и звездные друзья сразу принялись поздравлять новоиспеченную маму. Среди таких - Ксения Мишина, Николас Карма и Светлана Тарабарова.

  • "С началом новой жизни. Поздравляем мальчика".
  • "Поздравляю".
  • "Это счастье".
  • "Какая хорошая дата. Поздравляю вас".
  • "Пусть растет здоровеньким и счастливым родителям на радость".
  • "Пусть Господь благословляет и хранит".
  • "Будьте здоровы и счастливы"

Маркив на 9 месяце беременности (фото: instagram.com/markiv_anastasia_anastasia_/)

Что известно об Анастасии Маркив

Блогер из Львова создает юмористический контент на различные актуальные темы. Стала известной в 2019 году после участия в кастинге шоу "Х-фактор".

В TikTik количество ее подписчиков превышает 2 миллиона, а в Instagram насчитывает 437 тысяч.

О беременности сообщила в октябре прошлого года. Тогда же объявила о помолвке с возлюбленным, о котором долгое время не рассказывала.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
