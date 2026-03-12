Блискучий камбек Підручного: лідер збірної України показав найкращий хід у сезоні

Українські біатлоністи відкрили передостанній етап Кубка світу в Естонії. Дмитро Підручний та Віталій Мандзин зуміли пробитися до залікової зони, продемонструвавши якісну стрільбу та високу швидкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

Рекордні показники Підручного та впевненість Мандзина

Чоловіча спринтерська гонка в Отепяя стала знаковою для капітана української збірної Дмитра Підручного.

Попри одну незакриту мішень під час першої стрільби, спортсмен зумів мобілізуватися на другому рубежі.

Завдяки ідеальній роботі на "стійці" та потужному прискоренню на дистанції - Підручний показав 18-й час за швидкістю на фінальному колі - він піднявся на 25-ту сходинку.

Цей результат став для лідера команди найкращим у спринтерських гонках поточного сезону Кубка світу, перевершивши його показники на Олімпійських іграх-2026.

Віталій Мандзин також продемонстрував стабільність.

Спортсмен тривалий час випереджав графік капітана, проте одна помилка на другому вогневому рубежі та дещо повільніший фінішний спурт відкинули його на 33-тє місце.

Обидва біатлоністи кваліфікувалися до гонки переслідування.

Проблеми з ходом та результати решти збірної

Інші представники "синьо-жовтих" не змогли потрапити до топ-40.

Богдан Цимбал та Артем Тищенко відпрацювали обидва вогневі рубежі без промахів, проте низька дистанційна швидкість не дозволила їм піднятися вище 75-го та 91-го місць відповідно.

Богдан Борковський, припустившись трьох помилок на стрільбищі, фінішував на 76-й позиції.

Тріумф норвезької школи та лідери гонки

Переможцем спринту став норвежець Штурла Легрейд, який здобув "золото" у другій гонці поспіль.

Срібну нагороду виборов француз Емільєн Жаклен, а бронзу забрав представник Німеччини Філіпп Наврат.

Усі призери продемонстрували бездоганну точність на обох вогневих рубежах.

Кубок світу. Отепяя. Спринт (чоловіки):

Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) 23:28.5 Емільєн Жаклен (Франція, 0+0) +10.7 Філіпп Наврат (Німеччина, 0+0) +17.8 Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +30.3 Кантен Фійон Майє (Франція, 0+0) +30.6 Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+1) +42.4

...

25. Дмитро Підручний (Україна, 1+0) +1:37.0

33. Віталій Мандзин (Україна, 0+1) +1:43.5

75. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +3:13.0

76. Богдан Борковський (Україна, 1+2) +3:14.0

91. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +3:56.9

Розклад наступних стартів

Етап в Естонії продовжиться 13 березня жіночим спринтом, який розпочнеться о 16:15 за київським часом.

Пряму трансляцію забезпечать платформа "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного".

Чоловічий персьют за участю Підручного та Мандзина заплановано на суботу, 14 березня, о 14:30.