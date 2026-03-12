Блестящий камбэк Пидручного: лидер сборной Украины показал лучший ход в сезоне

Украинские биатлонисты открыли предпоследний этап Кубка мира в Эстонии. Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин сумели пробиться в зачетную зону, продемонстрировав качественную стрельбу и высокую скорость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Рекордные показатели Пидручного и уверенность Мандзина

Мужская спринтерская гонка в Отепяя стала знаковой для капитана украинской сборной Дмитрия Пидручного.

Несмотря на одну незакрытую мишень во время первой стрельбы, спортсмен сумел мобилизоваться на втором рубеже.

Благодаря идеальной работе на "стойке" и мощному ускорению на дистанции - Пидручный показал 18-е время по скорости на финальном круге - он поднялся на 25-ю строчку.

Этот результат стал для лидера команды лучшим в спринтерских гонках текущего сезона Кубка мира, превзойдя его показатели на Олимпийских играх-2026.

Виталий Мандзин также продемонстрировал стабильность.

Спортсмен долгое время опережал график капитана, однако одна ошибка на втором огневом рубеже и несколько более медленный финишный спурт отбросили его на 33-е место.

Оба биатлониста квалифицировались в гонку преследования.

Проблемы с ходом и результаты остальной сборной

Другие представители "сине-желтых" не смогли попасть в топ-40.

Богдан Цымбал и Артем Тищенко отработали оба огневых рубежа без промахов, однако низкая дистанционная скорость не позволила им подняться выше 75-го и 91-го мест соответственно.

Богдан Борковский, допустив три ошибки на стрельбище, финишировал на 76-й позиции.

Триумф норвежской школы и лидеры гонки

Победителем спринта стал норвежец Штурла Легрейд, который получил "золото" во второй гонке подряд.

Серебряную награду завоевал француз Эмильен Жаклен, а бронзу забрал представитель Германии Филипп Наврат.

Все призеры продемонстрировали безупречную точность на обоих огневых рубежах.

Кубок мира. Отепяя. Спринт (мужчины):

Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) 23:28.5 Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +10.7 Филипп Наврат (Германия, 0+0) +17.8 Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +30.3 Кантен Фийон Майе (Франция, 0+0) +30.6 Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+1) +42.4

...

25. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0) +1:37.0

33. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:43.5

75. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +3:13.0

76. Богдан Борковский (Украина, 1+2) +3:14.0

91. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +3:56.9

Расписание следующих стартов

Этап в Эстонии продолжится 13 марта женским спринтом, который начнется в 16:15 по киевскому времени.

Прямую трансляцию обеспечат платформа "Суспільне Спорт" и региональные каналы "Суспільного".

Мужской персьют с участием Пидручного и Мандзина запланирован на субботу, 14 марта, в 14:30.