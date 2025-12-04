"Бій стратегічного значення". В команді Усика розповіли, навіщо чемпіону Вайдлер

Збитий "бомбардувальник"

Вайдлер володів титулом чемпіона світу WBC у надважкій вазі протягом п'яти років (2015–2020). Свого часу його розглядали, ще як потенційного суперника Володимира Кличка. Але українець обрав бій с Тайсоном Ф'юрі.

Американець на прізвисько "Бронзовий бомбардувальник" був одним із найнебезпечніших панчерів свого покоління. Відомий потужним нокаутуючим ударом, він 43 із 44-х своїх перемог здобув достроково.

З 2006 до 2019 го року Деонтей провів 43 поєдинки без поразок (одна нічия – з Тайсоном Ф'юрі). Але потім потрапив у смугу невдач. Спочатку двічі програв Ф'юрі, потім – зазнав поразок від Джозефа Паркера та Чжан Чжілея.

Свій останній поєдинок провів у червні 2025-го – здолав технічним нокаутом у 7-му раунді співвітчизника Тайррелла Херндона. Це був перший успіх Вайдлера за майже три роки.

З таким списком невдач, мало хто розглядав 40-річного американця, як можливого претендента на чемпіонський бій. Але тепер Усик несподівано дарує йому шанс.

Чому саме Вайдлер

Директор промоутерської компанії Usyk17 Сергій Лапін пояснив, чому українець обрав саме цього суперника.

За його словами, бій з Вайлдером має стратегічне значення:

"Вайлдер – це величезне ім'я, яке може прикрасити рекорд Усика. Він один із найнебезпечніших панчерів свого покоління, колишній чемпіон світу і боєць, якого знає весь боксерський світ. Перемога над таким суперником зміцнить спадщину Усика і закриє ще одну важливу главу в історії хевівейту".

Лапін також підкреслив, що справа не лише у спортивному аспекті:

"Це не просто бій. Це подія, яка привертає величезний інтерес фанатів, медіа та всієї індустрії".

Олександр Усик та Сергій Лапін (фото: instagram.com/serge_lapin)

Коли і де може відбутися бій

За неофіційної інформацією, команди майбутніх суперників вже мали перші контакти.

Наразі розглядаються два варіанти часу та місця бою. Або в лютому-березні в аравійському Ер-Ріяді, або – у квітні в США (Лас-Вегас або Нью-Йорк).