Головна » Розваги » Спорт

Битви "самураїв" на очах Усика: як завершилися останні мегафайти 2025 року

Субота 27 грудня 2025 17:28
Битви "самураїв" на очах Усика: як завершилися останні мегафайти 2025 року Фото: Наоя Іноуе (instagram.com/riyadhseason)
Автор: Андрій Костенко

27 грудня в аравійському Ер-Ріяді пройшов вечір боксу під назвою "Ring V: Ніч самураїв". В його рамках на ринг вийшли два провідних японських боксери, що входять до топ-10 рейтингу P4P – Наоя Іноуе та Дзунто Накатані.

Про те, як завершилися останні топові бої року – розповідає РБК-Україна.

Дзунто піднявся і ледве не "впав"

Накатані вперше вийшов на ринг в рамках другої легшої ваги (до 55,3 кг), де абсолютним чемпіоном світу є Іноуе. До цього він збирав пояси у легшій ваговій категорії (до 53,5 кг), мав титули WBC та IBF і по праву вважався найсильнішим боксером дивізіону.

Але замість об'єднавчого бою за абсолют з головним конкурентом – американцем Джессі Родрігесом, вирішив штурмувати біль важкий дивізіон, де збирається кинути виклик легендарному співвітчизнику.

У першому поєдинку в даній вагової категорії він зустрівся з мексиканцем Себастьяном Ернандесом. та здобув перемогу у 12-ти раундах одностайним рішенням суддів – 118:110 і двічі – по 115:113.

Втім це рішення викликало чимало запитань. Тепер у боксерській спільноті шириться думка, що саме судді допомогли Накатані успішно дебютувати в новій категорії.

Битви &quot;самураїв&quot; на очах Усика: як завершилися останні мегафайти 2025 року

Іноуе захистив абсолют

Головний японець у професійному боксі Іноує в рейтингу P4P поступається лише Олександру Усику. Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі проводив захист титулу з іншим представником Мексики – непереможеним Аланом Пікассо.

Попри статус Пікассо як незручного суперника, Іноуе з перших раундів контролював бій і не дозволив мексиканцю змінити його перебіг.

За підсумками 12-ти раундів японець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 120:108, 119:109 та 117:111, успішно захистивши всі свої пояси.

Битви &quot;самураїв&quot; на очах Усика: як завершилися останні мегафайти 2025 року

Зазначимо, що вечір боксу в Ер-Ріяді відвідав Олександр Усик. Після головного поєдинку український чемпіон піднявся на ринг та привітав Іноуе.

Раніше ми розповіли, скільки Олександр Усик заробив за кар'єру.

Також ми повідомили, що Ф'юрі порадив Усику відмовитися ще від одного чемпіонського поясу.

