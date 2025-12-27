ua en ru
Главная » Развлечения » Спорт

Битвы "самураев" на глазах Усика: как завершились последние мегафайты 2025 года

Суббота 27 декабря 2025 17:28
UA EN RU
Битвы "самураев" на глазах Усика: как завершились последние мегафайты 2025 года Фото: Наоя Иноуэ (instagram.com/riyadhseason)
Автор: Андрей Костенко

27 декабря в аравийском Эр-Рияде прошел вечер бокса под названием "Ring V: Ночь самураев". В его рамках на ринг вышли два ведущих японских боксера, входящих в топ-10 рейтинга P4P - Наоя Иноуэ и Дзунто Накатани.

О том, как завершились последние топовые бои года - рассказывает РБК-Украина.

Дзунто поднялся и чуть не "упал"

Накатани впервые вышел на ринг в рамках второго легчайшего веса (до 55,3 кг), где абсолютным чемпионом мира является Иноуэ. До этого он собирал пояса в более легкой весовой категории (до 53,5 кг), имел титулы WBC и IBF и по праву считался сильнейшим боксером дивизиона.

Но вместо объединительного боя за абсолют с главным конкурентом - американцем Джесси Родригесом, решил штурмовать более тяжелый дивизион, где собирается бросить вызов легендарному соотечественнику.

В первом поединке в данной весовой категории он встретился с мексиканцем Себастьяном Эрнандесом. и одержал победу в 12-ти раундах единогласным решением судей - 118:110 и дважды - по 115:113.

Впрочем, это решение вызвало немало вопросов. Теперь в боксерском сообществе распространяется мнение, что именно судьи помогли Накатани успешно дебютировать в новой категории.

Битвы &quot;самураев&quot; на глазах Усика: как завершились последние мегафайты 2025 года

Иноуэ защитил абсолют

Главный японец в профессиональном боксе Иноуэ в рейтинге P4P уступает лишь Александру Усику. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе проводил защиту титула с другим представителем Мексики - непобежденным Аланом Пикассо.

Несмотря на статус Пикассо как неудобного соперника, Иноуэ с первых раундов контролировал бой и не позволил мексиканцу изменить его ход.

По итогам 12-ти раундов японец одержал победу единогласным решением судей - 120:108, 119:109 и 117:111, успешно защитив все свои пояса.

Битвы &quot;самураев&quot; на глазах Усика: как завершились последние мегафайты 2025 года

Отметим, что вечер бокса в Эр-Рияде посетил Александр Усик. После главного поединка украинский чемпион поднялся на ринг и поздравил Иноуэ.

Ранее мы рассказали, сколько Александр Усик заработал за карьеру.

Также мы сообщили, что Фьюри посоветовал Усику отказаться еще от одного чемпионского пояса.

