Битва поглядів і прапорів: Вайлдер та Чісора зіткнулись вперше перед боєм (відео)

Вихід з прапорами

Американець з'явився на медіазаході з прапором США, тоді як Чісора приніс із собою британський стяг. Боксери традиційно провели битву поглядів, підігрівши інтерес до майбутнього протистояння.

Майбутня битва ветеранів

42-річний Чісора виступає на професійному рівні з 2007 року. У його активі 36 перемог (23 – нокаутом) та 13 поразок. Британець двічі боровся за титул чемпіона світу WBC – у 2012 та 2022 роках. У першому випадку він поступився Віталію Кличку одноголосним рішенням суддів. Майбутній поєдинок стане ювілейним 50-м у його кар'єрі.

Вайлдер дебютував у профі у 2008-му та тривалий час володів поясом WBC. На рахунку американця 44 перемоги, з яких 43 – нокаутом, а також чотири поразки і одна нічия. За руйнівну силу удару він отримав прізвисько "Бронзовий бомбардувальник". Для нього це також буде 50-й бій.

Коли відбудеться бій

Бій Вайлдер – Чісора запланований на 4 квітня. Вечір боксу прийматиме лондонська O2 Arena. Трансляцію шоу забезпечить стримінгова платформа DAZN.

Очікується, що протистояння досвідчених нокаутерів збере аншлаг у Лондоні та стане головною подією весни в надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником Вайлдера може стати український чемпіон світу Олександр Усик. Всесвітня боксерська рада (WBC) навіть схвалила цей бій, як добровільний захист Усиком титулу організації.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, сторони підтримували контакт, однак до конкретної домовленості справа не дійшла. Наразі Вайлдер вирішив зосередитися на бою з Чісорою, а потенційний поєдинок проти Усика відкладено.