Битва взглядов и флагов: Уайлдер и Чисора столкнулись впервые перед боем (видео)

Выход с флагами

Американец появился на медиамероприятии с флагом США, тогда как Чисора принес с собой британское знамя. Боксеры традиционно провели битву взглядов, подогрев интерес к предстоящему противостоянию.

Предстоящая битва ветеранов

42-летний Чисора выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В его активе 36 побед (23 - нокаутом) и 13 поражений. Британец дважды боролся за титул чемпиона мира WBC - в 2012 и 2022 годах. В первом случае он уступил Виталию Кличко единогласным решением судей. Предстоящий поединок станет юбилейным 50-м в его карьере.

Уайлдер дебютировал в профи в 2008-м и долгое время владел поясом WBC. На счету американца 44 победы, из которых 43 - нокаутом, а также четыре поражения и одна ничья. За разрушительную силу удара он получил прозвище "Бронзовый бомбардировщик". Для него это также будет 50-й бой.

Когда состоится бой

Бой Уайлдер - Чисора запланирован на 4 апреля. Вечер бокса будет принимать лондонская O2 Arena. Трансляцию шоу обеспечит стриминговая платформа DAZN.

Ожидается, что противостояние опытных нокаутеров соберет аншлаг в Лондоне и станет главным событием весны в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Уайлдера может стать украинский чемпион мира Александр Усик. Всемирный боксерский совет (WBC) даже одобрил этот бой, как добровольную защиту Усиком титула организации.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны поддерживали контакт, однако до конкретной договоренности дело не дошло. Сейчас Уайлдер решил сосредоточиться на бою с Чисорой, а потенциальный поединок против Усика отложен.