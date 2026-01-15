Битва з чемпіонкою та шанс на дербі: Світоліна та інші українки дізналися суперниць в Австралії
У Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії-2026. За його підсумками українські тенісистки отримали перших суперниць на старті турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.
Шість українок в основі
У головній сітці Australian Open-2026 виступлять одразу шість представниць України.
Напряму до основної сітки потрапили:
- Еліна Світоліна (WTA 12)
- Марта Костюк (WTA 20)
- Даяна Ястремська (WTA 27)
- Олександра Олійникова (WTA 90)
Ще дві українки пробилися до основи, успішно подолавши три раунди відбору:
- Юлія Стародубцева (WTA 110)
- Ангеліна Калініна (WTA 178)
Наразі суперниць у першому колі дізналися чотири з шести українок.
13-й старт Світоліної
Перша ракетка України Світоліна проведе свій 13-й Australian Open у кар'єрі. Українка отримала 12-й номер посіву та розпочне турнір матчем проти представниці Іспанії Крістіни Букши (WTA 51). Це буде перше очне протистояння тенісисток.
У разі виходу до другого кола Світоліна зіграє з переможницею пари Франческа Джонс (Велика Британія) – кваліфаєрка або лакілузер.
Костюк уперше зустрінеться з Жакмо
Костюк, яка отримала 20-й номер посіву, сьомий раз у кар'єрі зіграє в основі австралійського мейджора. У стартовому раунді українка зустрінеться з француженкою Ельзою Жакмо (WTA 58) – раніше суперниці між собою не грали.
У другому колі Костюк може зійтися з переможницею матчу Юлія Путінцева (Казахстан) – Беатріс Хаддад-Мая (Бразилія). А вже в третьому раунді потенційною суперницею є 11-та ракетка світу – "нейтральна" Єкатєріна Александрова.
Ястремська проти незручної Русе
Ястремська всьоме виступить в основній сітці Australian Open. Найкращим результатом українки залишається півфінал 2024 року. Цьогоріч Даяна стартує у статусі 26-ї сіяної матчем проти Єлени-Габріели Русе (Румунія).
Суперниці зустрінуться вчетверте, і всі попередні поєдинки завершувалися на користь румунської тенісистки. Востаннє Русе обіграла Ястремську у фіналі кваліфікації US Open-2023.
Жеребкування залишило шанс на українське дербі вже в 1/8 фіналу. Такий сценарій можливий, якщо Світоліна та Ястремська успішно подолають перші три кола турніру.
Олійникова: випробовування чемпіонкою
Олійникова єдина з українок розпочне турнір матчем проти сіяної суперниці. У першому колі українці протистоятиме чинна чемпіонка Australian Open – Медісон Кіз (США), яка має 9-й номер посіву. Це буде перша очна зустріч тенісисток.
Матчі українок у першому колі AO-2026:
- Еліна Світоліна (12-й посів) – Крістіна Букша (Іспанія)
- Марта Костюк (20) – Ельза Жакмо (Франція)
- Даяна Ястремська (26) – Єлена-Габріела Русе (Румунія)
- Олександра Олійникова – Медісон Кіз (США, 9)
Коли стартує Australian Open-2026
Матчі основної сітки першого грендслему сезону розпочнуться в ніч на неділю, 18 січня – за київським часом.
Минулого року найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка дісталася чвертьфіналу турніру.
Раніше ми розповіли, що Даяна Ястремська зазнала принизливої поразки перед стартом Australian Open.
Також дізнайтеся, як українські тенісистки піднялися в топ-20 WTA після старту сезону-2026.