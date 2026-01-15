Битва з чемпіонкою та шанс на дербі: Світоліна та інші українки дізналися суперниць в Австралії

У Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії-2026. За його підсумками українські тенісистки отримали перших суперниць на старті турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату .

Шість українок в основі

У головній сітці Australian Open-2026 виступлять одразу шість представниць України.

Напряму до основної сітки потрапили:

Еліна Світоліна (WTA 12)

Марта Костюк (WTA 20)

Даяна Ястремська (WTA 27)

Олександра Олійникова (WTA 90)

Ще дві українки пробилися до основи, успішно подолавши три раунди відбору:

Юлія Стародубцева (WTA 110)

Ангеліна Калініна (WTA 178)

Наразі суперниць у першому колі дізналися чотири з шести українок.

13-й старт Світоліної

Перша ракетка України Світоліна проведе свій 13-й Australian Open у кар'єрі. Українка отримала 12-й номер посіву та розпочне турнір матчем проти представниці Іспанії Крістіни Букши (WTA 51). Це буде перше очне протистояння тенісисток.

У разі виходу до другого кола Світоліна зіграє з переможницею пари Франческа Джонс (Велика Британія) – кваліфаєрка або лакілузер.

Костюк уперше зустрінеться з Жакмо

Костюк, яка отримала 20-й номер посіву, сьомий раз у кар'єрі зіграє в основі австралійського мейджора. У стартовому раунді українка зустрінеться з француженкою Ельзою Жакмо (WTA 58) – раніше суперниці між собою не грали.

У другому колі Костюк може зійтися з переможницею матчу Юлія Путінцева (Казахстан) – Беатріс Хаддад-Мая (Бразилія). А вже в третьому раунді потенційною суперницею є 11-та ракетка світу – "нейтральна" Єкатєріна Александрова.

Ястремська проти незручної Русе

Ястремська всьоме виступить в основній сітці Australian Open. Найкращим результатом українки залишається півфінал 2024 року. Цьогоріч Даяна стартує у статусі 26-ї сіяної матчем проти Єлени-Габріели Русе (Румунія).

Суперниці зустрінуться вчетверте, і всі попередні поєдинки завершувалися на користь румунської тенісистки. Востаннє Русе обіграла Ястремську у фіналі кваліфікації US Open-2023.

Жеребкування залишило шанс на українське дербі вже в 1/8 фіналу. Такий сценарій можливий, якщо Світоліна та Ястремська успішно подолають перші три кола турніру.

Олійникова: випробовування чемпіонкою

Олійникова єдина з українок розпочне турнір матчем проти сіяної суперниці. У першому колі українці протистоятиме чинна чемпіонка Australian Open – Медісон Кіз (США), яка має 9-й номер посіву. Це буде перша очна зустріч тенісисток.

Матчі українок у першому колі AO-2026:

Еліна Світоліна (12-й посів) – Крістіна Букша (Іспанія)

Марта Костюк (20) – Ельза Жакмо (Франція)

Даяна Ястремська (26) – Єлена-Габріела Русе (Румунія)

Олександра Олійникова – Медісон Кіз (США, 9)

Коли стартує Australian Open-2026

Матчі основної сітки першого грендслему сезону розпочнуться в ніч на неділю, 18 січня – за київським часом.

Минулого року найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка дісталася чвертьфіналу турніру.