Битва с чемпионкой и шанс на дерби: Свитолина и другие украинки узнали соперниц в Австралии
В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии-2026. По ее итогам украинские теннисистки получили первых соперниц на старте турнира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.
Шесть украинок в основе
В главной сетке Australian Open-2026 выступят сразу шесть представительниц Украины.
Напрямую в основную сетку попали:
- Элина Свитолина (WTA 12)
- Марта Костюк (WTA 20)
- Даяна Ястремская (WTA 27)
- Александра Олейникова (WTA 90)
Еще две украинки пробились в основу, успешно преодолев три раунда отбора:
- Юлия Стародубцева (WTA 110)
- Ангелина Калинина (WTA 178)
На данный момент соперниц в первом круге узнали четыре из шести украинок.
13-й старт Свитолиной
Первая ракетка Украины Свитолина проведет свой 13-й Australian Open в карьере. Украинка получила 12-й номер посева и начнет турнир матчем против представительницы Испании Кристины Букши (WTA 51). Это будет первое очное противостояние теннисисток.
В случае выхода во второй круг Свитолина сыграет с победительницей пары Франческа Джонс (Великобритания) - квалифаерка или лакилузер.
Костюк впервые встретится с Жакмо
Костюк, которая получила 20-й номер посева, седьмой раз в карьере сыграет в основе австралийского мэйджора. В стартовом раунде украинка встретится с француженкой Эльзой Жакмо (WTA 58) - ранее соперницы между собой не играли.
Во втором круге Костюк может сойтись с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) - Беатрис Хаддад-Мая (Бразилия). А уже в третьем раунде потенциальной соперницей является 11-я ракетка мира - "нейтральная" Екатерина Александрова.
Ястремская против неудобной Русе
Ястремская в седьмой раз выступит в основной сетке Australian Open. Лучшим результатом украинки остается полуфинал 2024 года. В этом году Даяна стартует в статусе 26-й сеяной матчем против Елены-Габриэлы Русе (Румыния).
Соперницы встретятся в четвертый раз, и все предыдущие поединки завершались в пользу румынской теннисистки. В последний раз Русе обыграла Ястремскую в финале квалификации US Open-2023.
Жеребьевка оставила шанс на украинское дерби уже в 1/8 финала. Такой сценарий возможен, если Свитолина и Ястремская успешно преодолеют первые три круга турнира.
Олейникова: испытание чемпионкой
Олейникова единственная из украинок начнет турнир матчем против сеяной соперницы. В первом круге украинке будет противостоять действующая чемпионка Australian Open - Мэдисон Киз (США), которая имеет 9-й номер посева. Это будет первая очная встреча теннисисток.
Матчи украинок в первом круге AO-2026:
- Элина Свитолина (12-й посев) - Кристина Букша (Испания)
- Марта Костюк (20) - Эльза Жакмо (Франция)
- Даяна Ястремская (26) - Елена-Габриэла Русе (Румыния)
- Александра Олейникова - Мэдисон Киз (США, 9)
Когда стартует Australian Open-2026
Матчи основной сетки первого грендслема сезона начнутся в ночь на воскресенье, 18 января - по киевскому времени.
В прошлом году лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая добралась до четвертьфинала турнира.
