Більше не секрет: Готочкіна розкрила правду про стосунки з Цимбалюком

Що написала Готочкіна

Виявилося, у 2025 році вона й Тарас декілька разів намагалися знову бути разом. Але відновити роман не вийшло.

"Настав час знову розставити крапки над I. Ми з Тарасом не разом! Так, кілька разів за цей рік ми сходилися і розходилися, але зрештою зрозуміли, що тільки витрачаємо час один одного і краще нам йти далі окремо по життю", - зізналася Світлана.

"Не було скандалів та інтриг, які можуть вас зацікавити, просто ми опинилися з різними поглядами на життя та різними цінностями. Але це не каже, що хтось поганий, а хтось хороший, просто ми різні і все", - додала вона.

За словами Світлани, нині між ними не йдеться про романтику. Але Тарас не прагне зберігати з нею дружні стосунки.

"Я до Тараса чудово ставлюся, люблю його як людину, у нас дружні стосунки (ну точніше мені б хотілося з ним дружити, а він поки не сильно зі мною дружить). Але думаю це все справа часу", - зазначи ла Готочкіна.

Колишня Цимбалюка зробила заяву про їхні стосунки (скриншот)

Що відомо про стосунки Цимбалюка і Готочкіної

Після розлучення з візажисткою Тіною Антоненко у 2022 році Тарас почав натякати на нові стосунки, і пізніше стало відомо, що він перебуває у романтичних стосунках зі Світланою. У грудні 2023 року актор уперше представив Готочкіну своїм батькам.

Наприкінці 2024 року почали з’являтися чутки про кінець роману актора. Пізніше Тарас взяв участь у романтичному реаліті "Холостяк", де розповів про причини розриву зі Світланою. Але протягом усього часу фани вважали, що пара могла приховувати свої стосунки.