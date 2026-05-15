"Бетмен" повертається: хто зіграє у продовженні та коли прем'єра

Поки "Бетмен: Частина друга" у виробництві, творці поступово розкривають нові подробиці майбутньої прем'єри. Цього разу стало відомо, які зірки долучилися до акторського складу стрічки з Робертом Паттінсоном у головній ролі.
Режисер та сценарист стрічки Метт Рівз повідомив у соцмережах, що до фільму долучилися одна з найвідоміших акторок - Скарлетт Йоганссон.
Він опублікував GIF з фільму та залишив лаконічне повідомлення, у якому привітав її з новою роллю.
"Наступний вихід - Ґотем. Ласкаво просимо", - написав він.
При цьому режисер поки не розкрив, кого саме зіграє Скарлетт. Ще у грудні минулого подейкували, що вона веде фінальні перемовини щодо участі у проєкті.
Пізніше Рівз підтвердив і участь Себастіана Стена. Режисер опублікував ще один допис з привітанням.
"У настрої Ґотема. Ласкаво просимо", - зазначив він.
Зірка "Месників" може втілити на екрані Гарві Дента - персонажа, який у всесвіті DC стає Дволиким. Також відомо, що актор Чарльз Денс, відомий за серіалом "Гра престолів", виконає роль його батька.
Серед інших акторів - Джеффрі Райт, Колін Фаррелл, Енді Серкіс, Гіл Перес-Абрахам, Джеймі Лоусон, Себастіан Кох та Браян Тайрі Генрі.
Зйомки продовження вже офіційно стартували. Рівз повернувся до роботи після успіху першої частини "Бетмена", яка зібрала понад 772 мільйони доларів у світовому прокаті.
Деталі сюжету режисер та автор стрічки не розкриває. Сценарій він створював разом з Меттсоном Томліном. Відомо лише, що Готем зануриться в зимовий сезон, а на Бетмена, головну роль якого виконує Паттінсон, традиційно чекають чималі випробування.
Прем'єра сиквелу запланована на 1 жовтня 2027 року.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: The Hollywood Reporter, акаунт Метта Рівза в X, Deadline.