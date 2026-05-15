"Бэтмен" возвращается: кто сыграет в продолжении и когда премьера

Каким будет актерский состав "Бэтмена-2"

Режиссер и сценарист ленты Мэтт Ривз сообщил в соцсетях, что к фильму присоединилась одна из самых известных актрис - Скарлетт Йоханссон.

Он опубликовал GIF из фильма и оставил лаконичное сообщение, в котором поздравил ее с новой ролью.

"Следующий выход - Готэм. Добро пожаловать", - написал он.

При этом режиссер пока не раскрыл, кого именно сыграет Скарлетт. Еще в декабре прошлого поговаривали, что она ведет финальные переговоры об участии в проекте.

Позже Ривз подтвердил и участие Себастиана Стэна. Режиссер опубликовал еще одно сообщение с поздравлением.

"В настроении Готэма. Добро пожаловать", - отметил он.

По данным СМИ, звезда "Мстителей" может воплотить на экране Харви Дента - персонажа, который во вселенной DC становится Двуликим. Также известно, что актер Чарльз Дэнс, известный по сериалу "Игра престолов", исполнит роль его отца.

Среди других актеров - Колин Фаррелл, Энди Серкис, Гил Перес-Абрахам, Джейми Лоусон, Себастьян Кох и Брайан Тайри Генри.

Что известно о фильме

Съемки сиквела уже официально начались. Ривз вернулся к работе после успеха первой части "Бэтмена", которая собрала более 772 миллионов долларов в мировом прокате.

Детали сюжета режиссер и автор фильма не раскрывает. Над сценарием он работал вместе с Меттсоном Томлином. Известно, что Готэм погрузится в зимний сезон, а Бэтмена, главную роль которого исполняет Паттинсон, традиционно ждут непростые испытания.

Премьера сиквела запланирована на 1 октября 2027 года.