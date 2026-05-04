Беленюк іде в ММА: олімпійський чемпіон дебютує в октагоні проти легендарного ветерана

14:30 04.05.2026 Пн
3 хв
Народний депутат та зірка греко-римської боротьби Жан Беленюк офіційно змінює вид спорту і вже дізнався ім'я першого суперника
aimg Андрій Костенко
Беленюк іде в ММА: олімпійський чемпіон дебютує в октагоні проти легендарного ветерана Жан Беленюк (фото: Getty Images)
Славетний український борець, триразовий призер Олімпійських ігор Жан Беленюк готується до дебюту у змішаних єдиноборствах (ММА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram промоушну Arena.

Коли дебют і хто суперник

Перший бій титулованого атлета відбудеться вже 11 липня у київському Палаці спорту в межах турніру нового промоушну Arena. Опонентом 35-річного українця в октагоні буде досвідчений ізраїльський боєць – 52-річний Хаїм Гозалі.

Ветеран відомий своїми виступами в одній із найпрестижніших ліг світу Bellator. Свій останній поєдинок Гозалі провів навесні 2025 року на турнірі з боїв на голих кулаках, який завершився скандальною дискваліфікацією його суперника.

Чому олімпійський чемпіон обрав ММА

Олімпійський чемпіон пояснив, що після завершення виступів у греко-римській боротьбі в нього з'явилося достатньо часу для того, щоб додати до свого технічного арсеналу прийоми, необхідні у змішаних єдиноборствах.

За словами атлета, розмови про його перехід в ММА точилися давно, оскільки багато борців випробовують себе в цьому виді, і хоча він вагався достатньо довго, зрештою знайшлися однодумці, які переконали його спробувати сили в клітці.

Спортсмен не вважає, що у свої 35 років є занадто старим для такого кроку, наводячи як приклад боксера Бернарда Хопкінса, який успішно виступав на найвищому рівні до 51 року.

"Спочатку треба зрозуміти свій потенціал у цьому виді спорту. І будемо дивитися. Тобто я людина, яка адекватно відчуває свій потенціал. Не збираюся казати, що завтра буду битися за пояс чемпіона світу на рівні UFC, але хочу себе випробувати", - пояснив атлет у коментарі "Чемпіону".

Чинний народний депутат зізнався, що не може повністю відмовитися від спорту. Він переконаний, що зможе успішно поєднувати виступи з роботою у Верховній Раді, як йому це вдавалося і раніше.

Хто ще виступить на турнірі

Вечір ММА у Києві обіцяє бути масштабним. Крім Беленюка, на офіційний постер заходу потрапив ще один відомий борець – дворазовий срібний призер Олімпіад Парвіз Насібов. Також участь у турнірі підтвердили Бовар Ханаков, брати Дмитро та Владислав Парубченки та інші топові бійці.

Беленюк - триразовий призер Олімпійських ігор (фото: Getty Images)

Хто такий Жан Беленюк

35-річний український борець греко-римського стилю та політик. Олімпійський чемпіон Токіо-2020, срібний призер Ігор-2016 у Ріо та бронзовий призер Олімпіади-2024 у Парижі.

Дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи, заслужений майстер спорту України.

З 2019 року – народний депутат Верховної Ради України IX скликання від партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентського комітету з питань молоді та спорту.

У серпні 2024 року Беленюк оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри.

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
