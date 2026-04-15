"Барселона" у шоці, а Забарний знову в тіні: одна помилка перекреслила Лігу чемпіонів

00:10 15.04.2026 Ср
2 хв
Поки на полі творилася історія, рішення тренера щодо нашого легіонера викликало лише німе питання
aimg Катерина Урсатій
Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)

Стали відомі імена перших учасників 1/2 фіналу головного єврокубка. Французький ПСЖ впевнено розібрався з "Ліверпулем", а мадридський "Атлетіко" у напруженому протистоянні вибив з турніру каталонську "Барселону".

Фіаско каталонців та успіх команди Сімеоне

Мадридський "Атлетіко" зумів захистити свою перевагу за сумою двох зустрічей, попри активний старт "Барселони".

Каталонці розпочали гру максимально агресивно: вже на 4-й хвилині Ламін Ямаль скористався грубою помилкою захисника "матрацників" Клемана Лангле та відкрив рахунок.

Тиск підопічних Гансі Фліка продовжувався, і на 24-й хвилині Ферран Торрес після передачі Дані Ольмо відновив паритет у двоматчевому протистоянні.

Втім, радість "синьо-гранатових" була недовгою.

На 31-й хвилині Адемола Лукман замкнув простріл партнера, забивши вирішальний гол.

Фінальну крапку в надіях "Барселони" поставило вилучення Еріка Гарсії наприкінці гри. Мадридці крокують далі завдяки загальному рахунку 3:2.

Бенефіс Дембеле та ситуація із Забарним

У паралельному поєдинку паризький ПСЖ не залишив шансів "Ліверпулю".

Після перемоги у першій грі, французький гранд закріпив успіх двома "сухими" м’ячами в Англії.

Головним героєм зустрічі став Усман Дембеле - володар "Золотого м'яча" оформив дубль, встановивши остаточний рахунок серії 4:0 на користь парижан.

Примітно, що український центрбек ПСЖ Ілля Забарний знову не отримав ігрового часу. Захисник провів увесь матч у резерві, що стало його шостою поспіль появою у заявці на єврокубки без виходу на поле.

За путівку до фіналу "Атлетіко" змагатиметься з кращим у парі "Спортінг" - "Арсенал".

Своєю чергою ПСЖ очікує на переможця дуелі між мадридським "Реалом" та мюнхенською "Баварією".

