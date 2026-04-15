"Барселона" в шоке, а Забарный снова в тени: одна ошибка перечеркнула Лигу чемпионов

Фиаско каталонцев и успех команды Симеоне

Мадридский "Атлетико" сумел защитить свое преимущество по сумме двух встреч, несмотря на активный старт "Барселоны".

Каталонцы начали игру максимально агрессивно: уже на 4-й минуте Ламин Ямаль воспользовался грубой ошибкой защитника "матрасников" Клемана Лангле и открыл счет.

Давление подопечных Ганси Флика продолжалось, и на 24-й минуте Ферран Торрес после передачи Дани Ольмо восстановил паритет в двухматчевом противостоянии.

Впрочем, радость "сине-гранатовых" была недолгой.

На 31-й минуте Адемола Лукман замкнул прострел партнера, забив решающий гол.

Финальную точку в надеждах "Барселоны" поставило удаление Эрика Гарсии в конце игры. Мадридцы идут дальше благодаря общему счету 3:2.

Бенефис Дембеле и ситуация с Забарным

В параллельном поединке парижский ПСЖ не оставил шансов "Ливерпулю".

После победы в первой игре, французский гранд закрепил успех двумя "сухими" мячами в Англии.

Главным героем встречи стал Усман Дембеле - обладатель "Золотого мяча" оформил дубль, установив окончательный счет серии 4:0 в пользу парижан.

Примечательно, что украинский центрбек ПСЖ Илья Забарный вновь не получил игрового времени. Защитник провел весь матч в резерве, что стало его шестым подряд появлением в заявке на еврокубки без выхода на поле.

За путевку в финал "Атлетико" будет соревноваться с лучшим в паре "Спортинг" - "Арсенал".

В свою очередь ПСЖ ожидает победителя дуэли между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".