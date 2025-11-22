"Багато чого говорять". Фагот вперше відреагував на чутки про нову дівчину

Олег Михайлюта, відомий як Фагот з гурту ТНМК, вперше прокоментував вірусне відео, яке спричинило хвилю чуток про його особисте життя.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Фагота програмі "Ранок у великому місті".
У ролику, що з'явився в мережі, начебто музикант прогулюється вулицями Львова, тримаючи за руку невідому дівчину. Сам він тривалий час не коментував плітки, але у свіжому інтерв'ю порушив мовчання.
"Багато чого говорять. Нащо коментувати все, що не хочеш коментувати? Я не знаю, про яке саме відео ви говорите, тому нащо про це зараз говорити? Я міг із ким завгодно за ручку триматися", - заявив він.
Журналістка уточнила, хто ця молода жінка, на що Фагот відповів з обережністю.
"Хто та дівчина була - це в неї треба запитати потім. Я не знаю, про що ви саме говорите, про яке відео, тому нащо зараз про це говорити. Міг із ким завгодно за ручки триматися.
Ролик був опублікований в TikTok-акаунті star.ukraine у вересні. На ньому залишили інтригуючий підпис.
"Фагот знайшов нову дівчину? Вже бачили?" - підписав автор.
На відео схожий на музиканта чоловік прогулюється вулицями Львова в компанії дівчини. Відео зібрало понад 170 тисяч переглядів, сотні лайків та коментарів.
@star.ukraine
оригінальний звук - LYUKSI
У Олега є син Микита від стосунків з журналісткою Анастасією Будкіною.
Останні 12 років він живе з дизайнеркою Ольгою Навроцькою, однак офіційно оформлювати стосунки вони не поспішали. Спільних дітей немає.
Вас також може зацікавити: