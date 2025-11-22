RU

"Много чего говорят". Фагот впервые отреагировал на слухи о новой девушке

Фагот прокомментировал слухи о "новой девушке" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Олег Михайлюта, известный как Фагот из группы ТНМК, впервые прокомментировал вирусное видео, которое вызвало волну слухов о его личной жизни.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Фагота программе "Ранок у великому місті".

Что сказал Фагот по поводу слухов о "новой девушке"

В ролике, появившемся в сети, якобы музыкант прогуливается по улицам Львова, держа за руку неизвестную девушку. Сам он долгое время не комментировал сплетни, но в свежем интервью нарушил молчание.

"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить? Я мог с кем угодно за ручку держаться", - заявил он.

Журналистка уточнила, кто эта молодая женщина, на что Фагот ответил с осторожностью.

"Кто та девушка была - это у нее надо спросить потом. Я не знаю, о чем вы именно говорите, о каком видео, поэтому зачем сейчас об этом говорить. Мог с кем угодно за ручки держаться.

Фагот о слухах вокруг личной жизни (скриншот)

Какое видео спровоцировало слухи

Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте star.ukraine в сентябре. На нем оставили интригующую подпись.

"Фагот нашел новую девушку? Уже видели?" - подписал автор.

На видео похожий на музыканта мужчина прогуливается по улицам Львова в компании девушки. Видео собрало более 170 тысяч просмотров, сотни лайков и комментариев.

  • "Это не он, он очень высокий, а этот вроде нет".
  • "Это не Фагот!!! У Фагота рост до 190 см, а здесь - нет".
  • "Даже если это он, для чего снимать такие видео?"
  • "В прошлом году в центре ходил за руку с девушкой смуглой, но она была ниже его".
  • "Это его жизнь, как хочет, так и живет".
@star.ukraine

 

оригінальний звук - LYUKSI

Что известно о личной жизни Фагота

У Олега есть сын Никита от отношений с журналисткой Анастасией Будкиной.

Последние 12 лет он живет с дизайнером Ольгой Навроцкой, однако официально оформлять отношения они не спешили. Общих детей нет.

Фагот и Навроцкая (фото: instagram.com/fahot)​​​​​​

