"Много чего говорят". Фагот впервые отреагировал на слухи о новой девушке

Олег Михайлюта, известный как Фагот из группы ТНМК, впервые прокомментировал вирусное видео, которое вызвало волну слухов о его личной жизни.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Фагота программе "Ранок у великому місті".
В ролике, появившемся в сети, якобы музыкант прогуливается по улицам Львова, держа за руку неизвестную девушку. Сам он долгое время не комментировал сплетни, но в свежем интервью нарушил молчание.
"Много чего говорят. Зачем комментировать все, что не хочешь комментировать? Я не знаю, о каком именно видео вы говорите, поэтому зачем об этом сейчас говорить? Я мог с кем угодно за ручку держаться", - заявил он.
Журналистка уточнила, кто эта молодая женщина, на что Фагот ответил с осторожностью.
"Кто та девушка была - это у нее надо спросить потом. Я не знаю, о чем вы именно говорите, о каком видео, поэтому зачем сейчас об этом говорить. Мог с кем угодно за ручки держаться.
Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте star.ukraine в сентябре. На нем оставили интригующую подпись.
"Фагот нашел новую девушку? Уже видели?" - подписал автор.
На видео похожий на музыканта мужчина прогуливается по улицам Львова в компании девушки. Видео собрало более 170 тысяч просмотров, сотни лайков и комментариев.
@star.ukraine
оригінальний звук - LYUKSI
У Олега есть сын Никита от отношений с журналисткой Анастасией Будкиной.
Последние 12 лет он живет с дизайнером Ольгой Навроцкой, однако официально оформлять отношения они не спешили. Общих детей нет.
Вас также может заинтересовать: