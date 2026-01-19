"Аякс" не економить: зарплата Зінченка стане рекордною для клубу

"Аякс" бере все на себе

Гравець збірної України близький до переходу в амстердамський клуб. "Аякс" та лондонський "Арсенал", якому належить Зінченко, погодили оренду 29-річного футболіста до червня 2026 року. Нинішню оренду гравця в "Ноттінгем Форест" буде достроково припинено.

Одним з ключових моментів угоди став фінансовий аспект. "Аякс" повністю покриє зарплату українця, яка становить близько 150 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (приблизно 173 тисячі євро).

Таким чином, за пів року в Нідерландах Зінченко заробить близько 3,5 млн фунтів (4 млн євро), і вся ця сума буде виплачена амстердамським клубом – без участі "Арсенала".

Найдорожчий гравець

У разі завершення трансферу Зінченко стане найбільш високооплачуваним футболістом "Аякса".

Для порівняння, найближчі до нього за рівнем зарплат гравці команди – Ко Ітакура та Каспер Дольберг – отримують близько 68 тисяч євро на тиждень, що майже втричі менше.

Можливий повноцінний трансфер

Також зазначається, що нідерландський гранд не виключає варіанту підписання Зінченка на правах вільного агента влітку 2026 року, коли завершиться його контракт з "Арсеналом".

Головною причиною потенційного переходу до "Аякса" називають бажання українця отримувати стабільну ігрову практику.

Нагадаємо, першу частину сезону Зінченко провів в оренді у "Ноттінгем Форест", де зіграв 10 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.