"Аякс" не экономит: зарплата Зинченко станет рекордной для клуба

"Аякс" берет все на себя

Игрок сборной Украины близок к переходу в амстердамский клуб. "Аякс" и лондонский "Арсенал", которому принадлежит Зинченко, согласовали аренду 29-летнего футболиста до июня 2026 года. Нынешняя аренда игрока в "Ноттингем Форест" будет досрочно прекращена.

Одним из ключевых моментов сделки стал финансовый аспект. "Аякс" полностью покроет зарплату украинца, которая составляет около 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 173 тысячи евро).

Таким образом, за полгода в Нидерландах Зинченко заработает около 3,5 млн фунтов (4 млн евро), и вся эта сумма будет выплачена амстердамским клубом - без участия "Арсенала".

Самый дорогой игрок

В случае завершения трансфера Зинченко станет самым высокооплачиваемым футболистом "Аякса".

Для сравнения, ближайшие к нему по уровню зарплат игроки команды - Ко Итакура и Каспер Дольберг - получают около 68 тысяч евро в неделю, что почти втрое меньше.

Возможен полноценный трансфер

Также отмечается, что нидерландский гранд не исключает варианта подписания Зинченко на правах свободного агента летом 2026 года, когда завершится его контракт с "Арсеналом".

Главной причиной потенциального перехода в "Аякс" называют желание украинца получать стабильную игровую практику.

Напомним, первую часть сезона Зинченко провел в аренде у "Ноттингем Форест", где сыграл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.