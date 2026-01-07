ua en ru
Australian Open 2026. Свитолина, Костюк и другие получат рекордные призовые: точные суммы

Среда 07 января 2026 18:05
Australian Open 2026. Свитолина, Костюк и другие получат рекордные призовые: точные суммы Фото: В прошлом году Элина Свитолина дошла в Австралии до четвертьфинала (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы первого теннисного мэйджора 2026 года - Открытого чемпионата Австралии - назвали суммы призовых, которые получат участники турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Рост до рекорда

Нынешний общий призовой фонд стал рекордным для Australian Open. По сравнению с 2025 годом его увеличили сразу на 16% - до 111,5 млн долларов (в 2025 году - 96,5 млн).

Самые большие выплаты традиционно предусмотрены для победителей одиночных разрядов. Чемпионы среди мужчин и женщин получат по 4,15 млн долларов, что на 19% больше, чем в прошлом году заработали Янник Синнер и Мэдисон Киз.

В то же время организаторы повысили выплаты и для теннисистов, которые завершат выступления на ранних стадиях. Участники первого раунда основной сетки получат по 150 тысяч долларов, что на 14% больше, чем в 2025 году.

Призовые Australian Open в одиночных разрядах по раундам

Квалификация

  • Первый круг - $40,500 (+16%)
  • Второй круг - $57,000 (+16%)
  • Третий круг - $83,500 (+16%)

Основная сетка

  • 1/64 финала - $150,000 (+14%)
  • 1/32 финала - $225,000 (+13%)
  • 1/16 финала - $327,750 (+13%)
  • 1/8 финала - $480,000 (+14%)
  • Четвертьфинал - $750,000 (+13%)
  • Полуфинал - $1,250,000 (+14%)
  • Финалист - $2,150,000 (+13%)
  • Победитель - $4,150,000 (+19%)

Центральный корт арены "Мельбурн-Парк", на котором состоятся финальные матчи

Кто будет играть в Австралии от Украины

Матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии состоятся с 12 по 16 января. Игры основного турнира - с 18 января по 1 февраля.

Украину на турнире в Мельбурне представят:

  • Элина Свитолина (основная сетка)
  • Марта Костюк (основная сетка + парный турнир)
  • Даяна Ястремская (основная сетка + парный турнир)
  • Александра Олейникова (основная сетка)
  • Ангелина Калинина (квалификация)
  • Юлия Стародубцева (квалификация)
  • Дарья Снигур (квалификация)
  • Виталий Сачко (квалификация)
  • Людмила Киченок (парный турнир)
  • Надежда Киченок (парный турнир)

