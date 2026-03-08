Артур Логай несподівано зголив волосся на камеру і здивував новим образом (відео)

Артист зважився на радикальну зміну зовнішності та вирішив зафіксувати цей момент на відео.
Український актор Артур Логай несподівано змінив свій імідж і показав результат перевтілення у мережі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.
Артист зважився на радикальну зміну зовнішності та вирішив зафіксувати цей момент на відео.
В опублікованому ролику він спочатку з’являється у класичному образі - чорному костюмі, білій сорочці та краватці.
Втім, уже за мить актор бере до рук машинку для стрижки і починає голити волосся, поступово позбавляючись своєї густої шевелюри.
Наприкінці відео Логай постає перед камерою вже у зовсім іншому вигляді - з коротко підстриженим волоссям.
Разом із зачіскою змінився й стиль знаменитості. Замість строгого костюма він обрав більш повсякденний образ - джинси, тренч і кофту.
"Настав час змін", - коротко підписав ролик Логай.
У коментарях користувачі активно обговорюють перевтілення актора.
Деякі зізнаються, що йому пасують обидва образи, хоча й шкодують за його кучерями.
Інші припускають, що такі зміни могли бути зроблені заради нової ролі.
