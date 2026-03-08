RU

Артур Логай неожиданно сбрил волосы на камеру и удивил новым образом (видео)

11:43 08.03.2026 Вс
2 мин
Актер стал похожим на героя культового фильма
aimg Иванна Пашкевич
Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)

Украинский актер Артур Логай неожиданно сменил свой имидж и показал результат перевоплощения в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Больше интересного: MONATIK изменился до неузнаваемости

Артист решился на радикальную смену внешности и решил зафиксировать этот момент на видео.

В опубликованном ролике он сначала появляется в классическом образе - черном костюме, белой рубашке и галстуке.

Впрочем, уже через мгновение актер берет в руки машинку для стрижки и начинает брить волосы, постепенно избавляясь от своей густой шевелюры.

Артур Логай (скриншот из видео)

В конце видео Логай предстает перед камерой уже в совершенно другом виде - с коротко подстриженными волосами.

Вместе с прической изменился и стиль знаменитости. Вместо строгого костюма он выбрал более повседневный образ - джинсы, тренч и кофту.

"Пришло время перемен", - коротко подписал ролик Логай.

Реакция юзеров

В комментариях пользователи активно обсуждают перевоплощение актера.

Некоторые признаются, что ему идут оба образа, хотя и жалеют о его кудрях.

Другие предполагают, что такие изменения могли быть сделаны ради новой роли.

  • Такі кучері були класні, але цей образ теж топчик
  • Кастіель з "Надприродного" українська версія
  • Я так розумію це для ролі
  • Сміливо, і як не крути, вам личить і так, і так
  • Це референс на щось/когось?
  • Ну це прям зовсім інша людина, йойййй
  • Якщо це для кіно, то ок. Вам краще з кудрями
