Артур Логай неожиданно сбрил волосы на камеру и удивил новым образом (видео)

В опубликованном ролике он сначала появляется в классическом образе - черном костюме, белой рубашке и галстуке.

Артист решился на радикальную смену внешности и решил зафиксировать этот момент на видео.

Впрочем, уже через мгновение актер берет в руки машинку для стрижки и начинает брить волосы, постепенно избавляясь от своей густой шевелюры.

Артур Логай (скриншот из видео)

В конце видео Логай предстает перед камерой уже в совершенно другом виде - с коротко подстриженными волосами.

Вместе с прической изменился и стиль знаменитости. Вместо строгого костюма он выбрал более повседневный образ - джинсы, тренч и кофту.

"Пришло время перемен", - коротко подписал ролик Логай.

Реакция юзеров

В комментариях пользователи активно обсуждают перевоплощение актера.

Некоторые признаются, что ему идут оба образа, хотя и жалеют о его кудрях.

Другие предполагают, что такие изменения могли быть сделаны ради новой роли.