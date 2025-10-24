Арешти в НБА. Зірок ліги пов'язали з казино та мафією: що відомо про справу

Схеми Джонса та Роз'є

Одна зі справ стосується інсайдерських спортивних ставок. Правоохоронці затримали захисника "Маямі Хіт" Террі Роз'є та колишнього баскетболіста "Клівленд Кавальєрс" Деймона Джонса.

За даними слідства, Джонс передавав мафіозним структурам конфіденційну інформацію про свій клуб, яку ті використовували для вигідних ставок.

Роз'є ж підозрюють у навмисному впливі на результати матчів. За версією ФБР, його спільники у 2023 році поставили 200 тисяч доларів на те, що гравець набере мало очок. Уже на дев'ятій хвилині того поєдинку баскетболіст залишив майданчик, пославшись на травму.

Чонсі Біллапс на тренерському містку "Портленда" (фото: Вікіпедія)

У чому звинувачують Біллапса

Друге розслідування стосується фальсифікації результатів покерних ігор, у яких, за даними ФБР, брали участь кілька мафіозних кланів Нью-Йорка.

Серед підозрюваних – головний тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Чонсі Біллапс. Його роль у схемі наразі не уточнюється.

Біллапс – найвідоміше ім'я серед затриманих. Він був однією з головних зірок НБА 2000-х. Неодноразово грав у Матчах усіх зірок, а у 2004 році став чемпіоном ліги з "Детройт Пістонс" і найціннішим гравцем фінальної серії.

З 2021 року він обіймає посаду головного тренера "Портленда". А у 2024 став членом Зали слави НБА.

Реакція ліги

НБА вже відреагувала на ситуацію. На час розслідування Террі Роз'є та Чонсі Біллапс тимчасово відсторонені від своїх функцій.

А клуби, пов'язані з підозрюваними, заявили про повну співпрацю з органами правопорядку.