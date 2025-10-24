Аресты в НБА. Звезд лиги связали с казино и мафией: что известно о деле

Схемы Джонса и Розье

Одно из дел касается инсайдерских спортивных ставок. Правоохранители задержали защитника "Майами Хит" Терри Розье и бывшего баскетболиста "Кливленд Кавальерс" Дэймона Джонса.

По данным следствия, Джонс передавал мафиозным структурам конфиденциальную информацию о своем клубе, которую те использовали для выгодных ставок.

Розье же подозревают в умышленном влиянии на результаты матчей. По версии ФБР, его сообщники в 2023 году поставили 200 тысяч долларов на то, что игрок наберет мало очков. Уже на девятой минуте того поединка баскетболист покинул площадку, сославшись на травму.

Чонси Биллапс на тренерском мостике "Портленда" (фото: Википедия)

В чем обвиняют Биллапса

Второе расследование касается фальсификации результатов покерных игр, в которых, по данным ФБР, участвовали несколько мафиозных кланов Нью-Йорка.

Среди подозреваемых - главный тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Чонси Биллапс. Его роль в схеме пока не уточняется.

Биллапс - самое известное имя среди задержанных. Он был одной из главных звезд НБА 2000-х. Неоднократно играл в Матчах всех звезд, а в 2004 году стал чемпионом лиги с "Детройт Пистонс" и самым ценным игроком финальной серии.

С 2021 года он занимает должность главного тренера "Портленда". А в 2024 стал членом Зала славы НБА.

Реакция лиги

НБА уже отреагировала на ситуацию. На время расследования Терри Розье и Чонси Биллапс временно отстранены от своих функций.

А клубы, связанные с подозреваемыми, заявили о полном сотрудничестве с органами правопорядка.