Арам Арзуманян - про дітей та їхнє виховання: "Син мене кидає через стегно"

Що відомо про родину Арзуманяна

Зірка українських серіалів разом із дружиною виховує 6-річного Тиграна та 9-річну Анаіт. Актор каже, що його діти такі ж творчі, енергійні та позитивні, як і він.

"Моя донька дуже гарно співає і танцює, а син займається спортом. Такий собі дзюдоїст-початківець. Але, головне, що йому подобається. Я цікавлюся їхніми захопленнями. Син інколи, тренуючись, навіть мене кидає через стегно. А з донькою, коли в мене виходить, я їжджу на турніри. Намагаюся максимально підтримувати", - розповів Арам.

"Їй це подобається, її надихає. А ще я даю настанови як артист, підказую, як краще поводитися на сцені, коли співаєш чи коли танцюєш. До речі, в нас є прикольна традиція: завжди після змагань заїжджаємо в "МакДональдз". Але донька завжди мені каже: "Обирай ти іграшку", - згадав він з посмішкою.

Арзуманян з дітьми та дружиною (фото: instagram.com/kristina__arzumanyan)

Арзуманян каже, що чітко простежує у дітях і риси дружини, і свої. Донечці, зазначив він, передалося все хороше від його обраниці.

"Наприклад, зовнішність та доброта. А від мене - щось хуліганське в характері та вміння швидко вчити тексти пісень. Думаю, це генетичне. А ще діти точно, як і я, люблять вчитися. Син взагалі енерджайзер! Любить дізнаватися все нове та пробувати. Донька більш спокійна. І, я думаю, можливо, майбутня акторка. В будь-якому випадку це дуже корисні навички, нехай вони будуть. А коли підростуть, діти самі оберуть, чим хочуть займатися", - зазначив актор.

Арам Арзуманян (фото: прес-служба)

