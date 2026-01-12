ua en ru
Арам Арзуманян - о детях и их воспитании: "Сын меня бросает через бедро"

Понедельник 12 января 2026 19:00
Арам Арзуманян - о детях и их воспитании: "Сын меня бросает через бедро" Арам Арзуманян (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Актер Арам Арзуманян рассказал, как воспитывает своих детей. Сын и дочь артиста выбрали себе разные хобби и очень ими увлекаются.

Об этом актер рассказал РБК-Украина за кулисами шоу Нового канала "еПитання на Новому".

Что известно о семье Арзуманяна

Звезда украинских сериалов вместе с женой воспитывает 6-летнего Тиграна и 9-летнюю Анаит. Актер говорит, что его дети такие же творческие, энергичные и позитивные, как и он.

"Моя дочь очень хорошо поет и танцует, а сын занимается спортом. Такой себе начинающий дзюдоист. Но, главное, что ему нравится. Я интересуюсь их увлечениями. Сын иногда, тренируясь, даже меня бросает через бедро. А с дочкой, когда у меня получается, я езжу на турниры. Стараюсь максимально поддерживать", - рассказал Арам.

"Ей это нравится, ее вдохновляет. А еще я даю наставления как артист, подсказываю, как лучше вести себя на сцене, когда поешь или когда танцуешь. Кстати, у нас есть прикольная традиция: всегда после соревнований заезжаем в "МакДональдз". Но дочь всегда мне говорит: "Выбирай ты игрушку", - вспомнил он с улыбкой.

Арам Арзуманян - о детях и их воспитании: &quot;Сын меня бросает через бедро&quot;Арзуманян с детьми и женой (фото: instagram.com/kristina__arzumanyan)

Арзуманян говорит, что четко прослеживает в детях и черты жены, и свои. Доченьке, отметил он, передалось все хорошее от его избранницы.

"Например, внешность и доброта. А от меня - что-то хулиганское в характере и умение быстро учить тексты песен. Думаю, это генетическое. А еще дети точно, как и я, любят учиться. Сын вообще энерджайзер! Любит узнавать все новое и пробовать. Дочка более спокойная. И, я думаю, возможно, будущая актриса. В любом случае это очень полезные навыки, пусть они будут. А когда подрастут, дети сами выберут, чем хотят заниматься", - отметил актер.

Арам Арзуманян - о детях и их воспитании: &quot;Сын меня бросает через бедро&quot;Арам Арзуманян (фото: пресс-служба)

Ждите премьеру пятого сезона интеллектуально-развлекательного проекта "еПитання на Новому" в 2026 году в эфире Нового канала.

