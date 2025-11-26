UA

Анна Саліванчук розкрила, як змінилися гонорари акторів під час війни

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася, як змінилися доходи артистів після початку повномасштабного вторгнення.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як змінилися доходи акторів

Саліванчук зазначила, що найбільше просіли гонорари у сфері серіального виробництва.

"Якщо брати гонорари з серіалів, ні, ми не вийшли на ті заробітки, це неможливо", - наголосила акторка.

У театральному секторі ситуація дещо інша. В академічних театрах зарплати залишилися на довоєнному рівні, тоді як у приватних антрепризах виплати дещо змінилися завдяки збільшенню кількості проєктів.

Окремо Саліванчук відзначила свою роботу як блогерки. На початку повномасштабного вторгнення, за її словами, вона свідомо відмовилася від комерційних гонорарів.

Актриса висловилася про свої доходи (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Я всі реклами на початку повномасштабної нашим українським бізнесам записувала абсолютно безкоштовно, просто щоб підтримати нашу економіку", - пояснила вона.

Попри те, що сьогодні ситуація дещо стабілізувалася, акторка запевняє, що порівняти ці доходи з довоєнними все ще складно.

"Зараз, звичайно, вже трохи краще, але це важко порівняти з тим, що було до війни. Ми платимо податки й постійно думаємо, як зібрати на якийсь збір, як допомогти хлопцям, які нас захищають", - додала вона.

Від яких ролей відмовлялася Саліванчук

Водночас актриса не приховує, що вона відмовлялася від ролей, які їй не імпонували.

"Були, звичайно. І в серіалах були, і в театрах. Тому що не подобається сценарій, не подобається акторський склад, не подобається гонорар. Або не подобається ставлення з якихось причин. Таке було багато разів", - зазначила актриса.

Саліванчук розповіла про свої заробітки (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

