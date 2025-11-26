Анна Саливанчук раскрыла, как изменились гонорары актеров во время войны

Как изменились доходы актеров

Саливанчук отметила, что больше всего просели гонорары в сфере сериального производства.

"Если брать гонорары из сериалов, нет, мы не вышли на те заработки, это невозможно", - подчеркнула актриса.

В театральном секторе ситуация несколько иная. В академических театрах зарплаты остались на довоенном уровне, в то время как в частных антрепризах выплаты несколько изменились благодаря увеличению количества проектов.

Отдельно Саливанчук отметила свою работу как блогера. В начале полномасштабного вторжения, по ее словам, она сознательно отказалась от коммерческих гонораров.

Актриса высказалась про свои доходы (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

"Я все рекламы в начале полномасштабной нашим украинским бизнесам записывала совершенно бесплатно, просто чтобы поддержать нашу экономику", - объяснила она.

Несмотря на то, что сегодня ситуация несколько стабилизировалась, актриса уверяет, что сравнить эти доходы с довоенными все еще сложно.

"Сейчас, конечно, уже немного лучше, но это трудно сравнить с тем, что было до войны. Мы платим налоги и постоянно думаем, как собрать на какой-нибудь сбор, как помочь ребятам, которые нас защищают", – добавила она.

От каких ролей отказывалась Саливанчук

В то же время актриса не скрывает, что она отказывалась от ролей, которые ей не импонировали.

"Были, конечно. И в сериалах были, и в театрах. Потому что не нравится сценарий, не нравится актерский состав, не нравится гонорар. Или не нравится отношение по каким-то причинам. Такое было много раз", - отметила актриса.

