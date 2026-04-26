Аніта Луценко влаштувала атмосферну фотосесію з 9-річною донькою серед ромашок

Для зйомки мама з донькою обрали мальовничу локацію серед квітучого поля, де влаштували справжню сімейну фотосесію з теплою, майже казковою атмосферою.

На знімках дівчата позують у схожих образах: в’язані светри бежевого кольору, темні спідниці з квітковим візерунком і грубі черевики.

Водночас кадри вийшли не постановочними, а дуже живими: Аніта і Мія бігають серед дерев, сміються, бавляться та відпочивають просто в ромашках.

Аніта Луценко з донькою (фото: instagram.com/anitasporty)

Особливу увагу шанувальників привернув і підпис до публікації.

Луценко додала рядки Ліни Костенко, які надали фотосесії ще більш зворушливого настрою.

"Я вчу тебе, як мову іноземну, Як знаки, зашифровані в гербі. Я вдячна Богу, що послав на землю. Шляхетну душу, втілену в Тобі", - процитувала знаменитість письменницю.

Реакція фанів

У коментарях підписники звернули увагу на те, як швидко дорослішає Мія, а також на особливий зв’язок між мамою і донькою.

Ви неймовірні

Класно, що ви є одна в одної

Фото і ви чудові. Ніби кадри з кіно

Дуже гарні світлини і дуже гарні слова. Мія, то космічна дівчинка

Такі дівчата-дівчатка! Приємно дивитися на щасливих і люблячих людей!

Нагадаємо, Мія народилася у стосунках Аніти Луценко з Олександром Лозовцовим.

Торік тренерка зізналася, що вони більше не разом. За словами знаменитості, розрив не був пов’язаний ані зі зрадами, ані з гучними конфліктами.

Вона пояснювала, що з часом просто втратила почуття до батька своєї дитини.