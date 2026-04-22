ua en ru
Ср, 22 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Моя друга мама": Козловський показав рідкісне фото з рідною сестрою

11:20 22.04.2026 Ср
2 хв
Співак також зворушив теплими словами про найближчу людину
aimg Іванна Пашкевич
"Моя друга мама": Козловський показав рідкісне фото з рідною сестрою

Український співак Віталій Козловський уперше за довгий час показав свою сестру Олену, яка прийшла підтримати його на концерті та завітала до гримерки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Під час виступу музикант присвятив частину шоу теплим словам на адресу рідної людини.

Згодом у соцмережах він поділився спільними спогадами та розповів, яке важливе місце сестра займає в його житті.

За словами Козловського, ще з дитинства Олена піклувалася про нього майже як мама.

З роками їхній зв’язок лише зміцнів: саме їй він довіряв найособистіше, звертався по підтримку і просив поради.

Козловський показався з сестрою (скріншот)

Співак зізнався, що дуже цінує її турботу, любов і радіє кожній зустрічі.

"Вчора обійняв її і мені стало так тепло-тепло. Дуже скучив. Це Олена. Моя сестра, моя друга мама. Це вона закривала мене в кімнаті в дитинстві і не випускала, поки не доїм суп. Це з нею були перші мої концерти перед телевізором з дезодорантами в руках замість мікрофонів. До неї я йшов ділитися найсокровеннішим і просити порад. Щасливий, що ми зустрілися! Люблю сильно", - зворушив співак.

Козловський показав сестру (скріншот)

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Новини
Під ударами Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Сумщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Аналітика
