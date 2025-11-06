Анджеліна Джолі в Україні: нові деталі візиту акторки до Херсона і Миколаєва

Це перший пресреліз щодо візиту акторки відтоді, як вчора низка ЗМІ повідомили про візит Джолі на південь України.

Голлівудська актриса, фотомодель, режисерка поспілкувалася з місцевими медиками, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою обстрілів та мін.

Джолі побачила, як у деяких районах над дорогами натягують захисні сітки, щоб хоч якось убезпечити людей від атак дронів.

"У відповідь на постійну небезпеку медична допомога та навчання були перенесені до укріплених підземних приміщень, аби лікування й освіта могли продовжуватися у відносно безпечних умовах", - йдеться в пресрелізі.

Акторка провела час, спостерігаючи за цією роботою - нагадуванням про ціну війни та стійкість тих, хто продовжує її переживати.

"Жителі Миколаєва і Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються. У той час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту цивільного населення. Їхня сила й підтримка одне одного - вражають...Виснаження помітно неозброєним оком, але так само видно й рішучість. Люди хочуть безпеки, миру і можливості відновити своє життя", - цитує організація слова Джолі.

Анджеліна Джолі в Україні

5 листопада акторка несподівано приїхала до Херсона, чим приємно здивувала українців. У мережі швидко розлетілися фото, на яких Джолі в плитоносці.

Під час поїздки вона відвідала медзаклади, поспілкувалася з лікарями, матерями у пологовому відділенні та приділила особливу увагу дітям у лікарні.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько подарував акторці пам’ятну монету "Херсон".

При цьому Politico з посиланням на джерела написало, що світова зірка пішки перетнула український кордон, про який нібито нікому у владі України не було відомо.

Не обійшлося й без курйозів - у соцмережах з’явилися чутки, що нібито одного з охоронців Джолі затримали у Миколаївській області та доставили до ТЦК. Тому буцімто зірці довелося особисто забирати звідти чоловіка.

Згодом у військових структурах підтвердили візит акторки до ТЦК, але пояснили: вона просто зайшла до вбиральні.