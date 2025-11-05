Анджеліна Джолі приїхала у Херсон: що відомо про візит і скандал з ТЦК

Що відомо про візит Джолі у Херсон

За інформацією джерел, близьких до організації візиту, Джолі оглянула умови перебування пацієнтів, поспілкувалася з медиками та матерями, які перебувають у пологовому відділенні.

Особливу увагу вона приділила маленьким пацієнтам дитячої лікарні.

Анджеліна Джолі в Херсоні (фото: t.me/mostks)

Візит відбувся в рамках благодійної програми, спрямованої на підтримку медичної сфери в регіонах, що постраждали від війни.

Представники Джолі поки не коментують деталі поїздки, посилаючись на її приватний характер.

Джолі у Херсоні (фото: t.me/kherson_non_fake)

Місцеві жителі та медики висловлюють подяку за увагу до потреб херсонських лікарень. За їхніми словами, такий візит - це не лише моральна підтримка, а й сигнал світу, що про українців, які потерпають від російських обстрілів, не забувають.

Подробиці програми допомоги та можливі подальші кроки стануть відомі пізніше.

Джолі у Херсоні (фото: x.com/FayneZP)

Інцидент з водієм Джолі та ТЦК

Під час поїздки Джолі до Херсона сталася курйозна ситуація, яка викликала обговорення у мережі. Водія акторки затримало ТЦК, а їй довелося втрутитися.

За повідомленням з соцмереж, один із водіїв був затриманий представниками територіального центру комплектування у Миколаївській області під час супроводу зірки.

Так, під час в'їзду до міста Південноукраїнськ на одному з блокпостів зупинили два великих джипи з ескорту зірки. Один із чоловіків вийшов з авто. У нього почали перевіряти документи.

За даними очевидців водій пояснив, що виконує супровід "важливої особи, миротворця". Однак це пояснення не вплинуло на перебіг подій, і чоловіка доправили до приміщення ТЦК для уточнення даних.

Зрештою весь кортеж із охороною був вимушений поїхати слідом. У повідомленнях вказується, що ситуацію не вдавалося владнати тривалий час, що вимагало навіть звернення до представників вищого керівництва.

Зрештою у Центр особисто прибула сама Джолі. І саме нібито після її появи спантеличені представники ТЦК відпустили чоловіка.

Як Анджеліна Джолі підтримує Україну

Зазначимо, що Джолі вже відвідувала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

30 квітня 2022 року вона здійснила візит до Львова, де зустрілася з біженцями, волонтерами, відвідала залізничний вокзал, де спілкувалася з евакуйованими з Донецької області, а також побувала в інтернаті та медичному закладі.

Вона спілкувалася з дітьми, пораненими внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську, та обіцяла повернутися. Також вона була змушена ховатися в бомбосховищі через повітряну тривогу.

Джолі також активно коментує війну в Україні й злочини РФ у своїх соцмережах та на публічних заходах.

Наприклад, під час цього річної церемонії нагородження Trophée Chopard на Каннському кінофестивалі Джолі вшанувала пам'ять вбитої росіянами української письменниці та громадської діячки Вікторії Амеліної, назвавши її ім'я серед інших митців, які загинули у війнах та конфліктах.