Анджеліна Джолі отримала символічний подарунок під час візиту в Херсон (відео)

Який подарунок отримала Джолі в Херсоні

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько вручив зірці пам’ятну монету "Херсон".

Зустріч відбулася під час перебування акторки в місті, де вона відвідала декілька медичних закладів та зустрілася з українськими дітьми.

Подарунок став знаком подяки за її підтримку українського народу та увагу до регіону, який постраждав від російської агресії.

На відео можна побачити, як Джолі з цікавістю слухає про символізм презенту та що на ньому зображено.

"На площі Свободи люди виходили на мітинг, кінотеатр "Україна". Тут зображена стела нашого Херсона, яка зустрічає вас на в'їзді. Це унікальна монета, яка в лімітованому тиражі. Ми дуже хотіли, щоб вона була у вас", - пояснив Шанько акторці.

Що відомо про візит Джолі в Херсон

У середу, 5 листопада, відома акторка побувала в місті з неоголошеним візитом. Її поява стала приємним сюрпризом для українців.

В мережі почали активно з'являтися світлини, на яких Джолі постає в плитоносці та спілкується з українськими дітками.

Як відомо, це не перший візит зірки в Україну. Вона також приїздила 30 квітня 2022 року до Львова, де відвідала залізничний вокзал, зустрілася з біженцями, спілкувалася з евакуйованими українцями з Донецької області, дітьми та пораненими внаслідок ракетного удару по вокзалу в Краматорську.

Зірка обіцяла повернутися і зрештою це зробила. Водночас поки що вона офіційно не коментувала візит.

Анджеліна Джолі в Херсоні (фото: t.me/mostks)