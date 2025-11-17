ua en ru
Що таке вертикальні серіали та чому вони популярні: відомий актор розкрив всі деталі

Понеділок 17 листопада 2025 11:13
UA EN RU
Що таке вертикальні серіали та чому вони популярні: відомий актор розкрив всі деталі Сергій Деньга розповів про вертикальні серіали (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Сергій Деньга розповів про вертикальні серіали - новий формат, який стрімко стає популярним. Він сам вже брав участь у таких зйомках та пояснив, у чому їхня "фішка".

В інтерв'ю РБК-Україна Деньга також зізнався, чи правда, що за вертикальні серіали більше платять.

Що таке вертикальні серіали

За словами актори, такий формат доповнює традиційні варіанти кіно. Суть вертикальних серіалів пояснюється назвою - зображення "підігнано" під смартфон, воно не "класично-горизонтальне".

"Вертикальний формат створений для людей, які їдуть, скажімо, у метро чи автобусі, мають трохи вільного часу і зручно дивляться контент - короткі епізоди тривають по 2 хвилини. Подивився, свайпнув угору і переглянув ще один. Якщо ти зупинився, натиснув паузу, потім можеш дивитися далі з того ж місця", - пояснив Деньга.

"Є любовні романи, і вертикальні серіали такі ж легкі, щоб розважити себе в дорозі. Хоча зараз пробують різні жанри: роблять романтичні комедії, трилери й навіть жахи. Це абсолютно новий формат. Вони тільки почалися 2 роки тому. Швидко розвиваються", - додав він.

Актор зазначив, що такий формат підходить не для серйозних фільмів. А яким буде майбутнє вертикальних серіалів - покаже час.

"Може, за 10 років зникнуть, а, може, навпаки будуть дуже популярними. Але мені здається, занурюватися у глибину фільму, коли ти їдеш в транспорті, не зовсім правильно. Глибоке кіно - для дому, кінотеатрів, коли ти можеш повністю заглибитися. А отак от в телефоні має бути легким", - вважає Сергій.

А ще актор висловився про гонорари за зйомки у вертикальних серіалів. Вже ходять чутки, що актори можуть заробити на такому форматі більше, аніж на звичайному кіно.

"У нас там майже такі ж гонорари. Це українська компанія AMO Pictures знімає. Вони в Києві, знімають таке саме кіно, тільки у вертикальному форматі. Абсолютно такі ж умови, як і будь-де", - пояснив Деньга.

