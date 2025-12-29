Анатоліч про "бронь" і те, чому викликав до ТЦК поліцію: "Я не виїзний"

Що Анатоліч сказав про ТЦК

"Я не виїзний. В мене немає зараз броні", - зазначив шоумен.

Навіть попри те, що у нього троє дітей, він має кожні три місяці подавати документи та підтверджувати свій статус.

"Можливо, я отримаю знову цю так звану відстрочку. А можливо, коли я її отримаю, якраз потрібно буде вже робити нову. І це знову займає час. Я насправді пів року, навіть більше часу на рік, не маю цієї відстрочки. Як хтось думає, що в мене постійно ця відстрочка - ні, це не так", - пояснив ведучий.

А ще Анатоліч зізнався, що його "не дуже люблять" у ТЦК. Виявилося, він там постійно свариться.

Анатоліч розкритикував ТЦК (скриншот)

"Я туди поліцію викликав... Мене там знають... Я не буду розповідати суть конфлікту, бо ми його залагодили. Бо учасник цього конфлікту був колишнім військовослужбовцем. Я казав: "Якщо він колишній військовослужбовець, то я не маю претензій до нього, якщо не колишній військовослужбовець, то я маю претензії". Отака в мене була розмова", - розповів шоумен.

"І я викликав поліцію з формулюванням, що мене виганяють з ТЦК. А вони кажуть: "Нас зазвичай викликають, коли людей туди якби забирають". Я кажу: "Ну, в мене інша історія, їдьте". Така була історія... ТЦК - це насправді, я вважаю, як зараз все воно сформовано, як воно працює, це жахливо. Отак я скажу. І мені не подобається підхід до роботи та ТЦК", - додав він.

Анатоліч прямо каже, що не задоволений роботою центрів. Він розуміє, що є мобілізаційні питання, але те як там все працює, називає "трешем".