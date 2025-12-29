Анатолич о "брони" и том, почему вызвал в ТЦК полицию: "Я не выездной"

Ведущий Анатолий Анатолич, у которого есть трое детей, рассказал, имеет ли он отсрочки или "бронь". Оказалось, оформление документов занимает немало времени, а работа ТЦК ему не нравится.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в новом выпуске "ністиданісовісті", который уже вышел на YouTube-канале "Радіо Люкс".
"Я не выездной. У меня нет сейчас брони", - отметил шоумен.
Даже несмотря на то, что у него трое детей, он должен каждые три месяца подавать документы и подтверждать свой статус.
"Возможно, я получу снова эту так называемую отсрочку. А возможно, когда я ее получу, как раз нужно будет уже делать новую. И это снова занимает время. Я на самом деле полгода, даже больше времени в году, не имею этой отсрочки. Как кто-то думает, что у меня постоянно эта отсрочка - нет, это не так", - пояснил ведущий.
А еще Анатолич признался, что его "не очень любят" в ТЦК. Оказалось, он там постоянно ругается.
"Я туда полицию вызывал... Меня там знают... Я не буду рассказывать суть конфликта, потому что мы его уладили. Потому что участник этого конфликта был бывшим военнослужащим. Я говорил: "Если он бывший военнослужащий, то я не имею претензий к нему, если не бывший военнослужащий, то я имею претензии". Вот такой у меня был разговор", - рассказал шоумен.
"И я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. А они говорят: "Нас обычно вызывают, когда людей туда как бы забирают". Я говорю: "Ну, у меня другая история, едьте". Такая была история... ТЦК - это на самом деле, я считаю, как сейчас все оно сформировано, как оно работает, это ужасно. Так я скажу. И мне не нравится подход к работе и ТЦК", - добавил он.
Анатолич прямо говорит, что не доволен работой центров. Он понимает, что есть мобилизационные вопросы, но то как там все работает, называет "трешем".
