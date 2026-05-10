Амосов розірвав UFC: українець ефектно "задушив" іспанця та забрав космічний бонус (відео)

Домінація та "анаконда": як пройшов бій

Поєдинок у напівсередній вазі, що відбувся в ніч на 10 травня, став справжнім бенефісом 32-річного Амосова (30-1). Від самого початку Ярослав захопив ініціативу, продемонструвавши тотальний контроль над суперником.

Пройшов під знаком тотального тиску українця. Амосов постійно притискав іспанця до сітки та перевів бій у партер фірмовим тейкдауном. Розв'язка у другому раунді: Альварес спробував активніше працювати у стійці, але Ярослав був готовий до розмінів. Кульмінацією став ефектний амплітудний кидок, після якого Амосов миттєво закрив щільну "анаконду". Іспанець був змушений капітулювати.

Одразу після зупинки бою українець відсвяткував успіх яскравим брейк-дансом прямо в центрі октагону, чим викликав захват американської публіки.

Грошовий бонус та чемпіонські амбіції

Виступ українця настільки вразив керівництво промоушену, що Амосов отримав нагороду "Виступ вечора". Окрім основного гонорару, Ярослав покладе до кишені додаткові 100 000 доларів.

"Це був хороший бій, але я знаю, що можу ще краще. Я боєць MMA: можу бити, можу боротися, можу все. Хочу битися з тими, хто перемагає. Це має сенс", - заявив Амосов після поєдинку.

Хто такий Ярослав Амосов

32-річний український самбіст та боєць змішаного стилю, що виступає у напівсередній вагової категорії.

Триразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубка Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту.

З 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. З 2018 року проводив поєдинки промоушену Bellator. Він став першим українським чемпіоном організації, виборовши у 2021 році титул у напівсередній вазі. Його переможна серія тривала 27 боїв поспіль.

У листопаді 2023-го українець зазнав першої поразки від Джейсона Джексона з Ямайки. А у вересні 2024-го оголосив про завершення співпраці з компанією.

У березні 2025 року Амосов повернувся після паузи, перемігши американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії. Після чого він отримав можливість перейти до UFC – найпрестижнішої організації MMA у світі.

В UFC українець дебютував у грудні 2025 року. У першому поєдинку він переміг Ніла Магні. Його рекорд в організації: два бої – два дострокових фініші. Загальний показник у ММА: 30 перемог при одній поразці.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амосов вступив до лав територіальної оборони та брав участь у бойових діях.