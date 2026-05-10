Амосов разорвал UFC: украинец эффектно "задушил" испанца и забрал космический бонус (видео)

Доминация и "анаконда": как прошел бой

Поединок в полусреднем весе, состоявшийся в ночь на 10 мая, стал настоящим бенефисом 32-летнего Амосова (30-1). С самого начала Ярослав захватил инициативу, продемонстрировав тотальный контроль над соперником.

Первый раунд: Прошел под знаком тотального давления украинца. Амосов постоянно прижимал испанца к сетке и перевел бой в партер фирменным тейкдауном.

Прошел под знаком тотального давления украинца. Амосов постоянно прижимал испанца к сетке и перевел бой в партер фирменным тейкдауном. Развязка во втором раунде: Альварес попытался активнее работать в стойке, но Ярослав был готов к разменам. Кульминацией стал эффектный амплитудный бросок, после которого Амосов мгновенно закрыл плотную "анаконду". Испанец был вынужден капитулировать.

Сразу после остановки боя украинец отпраздновал успех ярким брейк-дансом прямо в центре октагона, чем вызвал восторг американской публики.

Денежный бонус и чемпионские амбиции

Выступление украинца настолько поразило руководство промоушена, что Амосов получил награду "Выступление вечера". Кроме основного гонорара, Ярослав положит в карман дополнительные 100 000 долларов.

"Это был хороший бой, но я знаю, что могу еще лучше. Я боец MMA: могу бить, могу бороться, могу все. Хочу драться с теми, кто побеждает. Это имеет смысл", - заявил Амосов после поединка.

Кто такой Ярослав Амосов

32-летний украинский самбист и боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории.

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта.

С 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА. С 2018 года проводил поединки промоушена Bellator. Он стал первым украинским чемпионом организации, завоевав в 2021 году титул в полусреднем весе. Его победная серия длилась 27 боев подряд.

В ноябре 2023-го украинец потерпел первое поражение от Джейсона Джексона из Ямайки. А в сентябре 2024-го объявил о завершении сотрудничества с компанией.

В марте 2025 года Амосов вернулся после паузы, победив американца Кертиса Миллендера на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии. После чего он получил возможность перейти в UFC - самую престижную организацию MMA в мире.

В UFC украинец дебютировал в декабре 2025 года. В первом поединке он победил Нила Магни. Его рекорд в организации: два боя - два досрочных финиша. Общий показатель в ММА: 30 побед при одном поражении.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Амосов вступил в ряды территориальной обороны и участвовал в боевых действиях.