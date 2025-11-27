Амосов дебютує в UFC: стали відомі суперник та дата поєдинку

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов доєднався до найпопулярнішого промоушену – UFC. Незабаром він проведе дебютний поєдинок під його егідою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації .

Коли відбудеться дебют

Український боєць дебютує 13 грудня на турнірі UFC Vegas 112, а його суперником стане досвідчений 38-річний американець Ніл Магні.

Американець, який виступає в UFC з 2013 року та провів 36 поєдинків, нещодавно здобув дві перемоги достроково та зберігає статус небезпечного ветерана дивізіону. На його рахунку 31 перемога (9 нокаутів) та 14 поразок.

Шлях Амосова до UFC

Амосов з 2018 року проводив поєдинки промоушену Bellator. Він став першим українським чемпіоном організації, виборовши у 2021 році титул у напівсередній вазі. Його переможна серія тривала 27 боїв поспіль.

У листопаді 2023-го українець зазнав першої поразки від Джейсона Джексона з Ямайки. А у вересні 2024-го оголосив про завершення співпраці з компанією.

У березні поточного року Амосов повернувся після паузи, перемігши американця Кертіса Міллендера на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії. Після чого він отримав можливість перейти до найпрестижнішої організації MMA у світі.

Хто такий Ярослав Амосов

32-річний український самбіст та боєць змішаного стилю, що виступає у напівсередній вагової категорії.

Триразовий чемпіон світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубка Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення, заслужений майстер спорту.

З 2012 року на професійному рівні виступає в ММА. Брав участь в турнірах бійцівських організацій Tech-Krep FC та Bellator.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Амосов вступив до лав територіальної оборони та брав участь у бойових діях.