Амосов дебютирует в UFC: стали известны соперник и дата поединка

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов присоединился к самому популярному промоушену - UFC. Вскоре он проведет дебютный поединок под его эгидой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации .

Когда состоится дебют

Украинский боец дебютирует 13 декабря на турнире UFC Vegas 112, а его соперником станет опытный 38-летний американец Нил Магни.

Американец, выступающий в UFC с 2013 года и проведший 36 поединков, недавно одержал две победы досрочно и сохраняет статус опасного ветерана дивизиона. На его счету 31 победа (9 нокаутов) и 14 поражений.

Путь Амосова в UFC

Амосов с 2018 года проводил поединки промоушена Bellator. Он стал первым украинским чемпионом организации, завоевав в 2021 году титул в полусреднем весе. Его победная серия длилась 27 боев подряд.

В ноябре 2023-го украинец потерпел первое поражение от Джейсона Джексона из Ямайки. А в сентябре 2024-го объявил о завершении сотрудничества с компанией.

В марте текущего года Амосов вернулся после паузы, победив американца Кертиса Миллендера на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии. После чего он получил возможность перейти в самую престижную организацию MMA в мире.

Кто такой Ярослав Амосов

32-летний украинский самбист и боец смешанного стиля, выступающий в полусредней весовой категории.

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо, двукратный чемпион Европы, чемпион Евразии, обладатель Кубка Европы, победитель многих соревнований национального и международного значения, заслуженный мастер спорта.

С 2012 года на профессиональном уровне выступает в ММА. Принимал участие в турнирах бойцовских организаций Tech-Krep FC и Bellator.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Амосов вступил в ряды территориальной обороны и участвовал в боевых действиях.