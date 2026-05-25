АМКУ дозволив Paramount купити Warner Bros: до чого тут Україна

Дві легендарні студії - Paramount та Warner Bros - об'єднуються в одну суперкорпорацію: їхні фільми, стримінги та телеканали будуть "під одним дахом". І днями це об'єднання схвалив український Антимонопольний комітет.

РБК-Україна розпитало керівницю практики інтелектуальної власності Nota Group та юристку Анну Жакот , що значить це рішення та яка роль АМКУ в цій історичній угоді.

Головне: Історичне злиття: Paramount Skydance поглинає Warner Bros за 110,9 млрд доларів, вибивши з торгів Netflix.

Paramount купує Warner Bros

У лютому 2026 року медіахолдинг Paramount Skydance офіційно оголосив про злиття з Warner Bros. Discovery (WBD) в рамках угоди вартістю 110,9 млрд доларів. Це поглинання завершило жорстку корпоративну битву за активи WBD, у якій початково перемагав Netflix із пропозицією у 82,7 млрд доларів лише за кіностудії та платформу HBO Max.

Угода з Netflix зірвалася після того, як Paramount пішла ва-банк, запропонувавши викупити WBD цілком - включно з кабельними мережами (CNN, Discovery) - по 31 долару за акцію. Головним козирем стала згода Paramount сплатити 2,8 млрд доларів штрафу за розірвання попереднього контракту між WBD та Netflix.

Отримавши час на зустрічний крок, рада директорів Netflix відмовилася підвищувати ставку, визнавши подальшу боротьбу фінансово невигідною, і вийшла з гри, забравши компенсацію для інвестицій у власний контент.

Наразі безпрецедентне злиття Paramount та WBD очікує на схвалення антимонопольних органів США та Євросоюзу, які стурбовані загрозою монополізації медіаринку та можливими скороченнями. Процес остаточного закриття угоди може розтягнутися на 6-18 місяців.

Навіщо потрібне рішення АМКУ

Як пояснила юристка Анна Жакот, цього вимагає український закон "Про захист економічної конкуренції". Антимонопольний комітет зобов'язаний стежити за тим, щоб компанії під час злиття не ставали монополістами.

"При цьому їх коло не обмежується лише національними суб'єктами. Це можуть бути і нерезиденти, якщо вони мають вплив на український ринок або якщо угода стосується активів або операції в Україні. В Україні, наприклад, транслюються телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, що належать Warner Bros", - сказала вона.

Оскільки Paramount та Warner Bros - це величезні гравці, їхнє об'єднання серйозно змінить глобальний медіаринок. Тому, за словами юристки, компаніям доведеться отримувати подібні дозволи й в інших країнах, зокрема у США та країнах ЄС.

Що було б, якби АМКУ не схвалив угоду

У США та Європі це злиття вже викликає занепокоєння, адже воно може нашкодити конкуренції в індустрії.

Якби український антимонопольний комітет відмовив у дозволі, наслідки могли бути радикальними. За словами Жакот, у теорії компаніям довелося б переглядати свої активи, або ж Paramount та Warner Bros взагалі могли б покинути ринок України.