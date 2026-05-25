АМКУ разрешил Paramount купить Warner Bros: при чем здесь Украина

Две легендарные студии - Paramount и Warner Bros - объединяются в одну суперкорпорацию: их фильмы, стриминги и телеканалы будут "под одной крышей". И на днях это объединение одобрил украинский Антимонопольный комитет.

РБК-Украина расспросило руководительницу практики интеллектуальной собственности Nota Group и юриста Анну Жакот , что значит это решение и какова роль АМКУ в этой исторической сделке.

Главное: Историческое слияние: Paramount Skydance поглощает Warner Bros за 110,9 млрд долларов, выбив с торгов Netflix.

Paramount Skydance поглощает Warner Bros за 110,9 млрд долларов, выбив с торгов Netflix. Разрешение от Украины: Антимонопольный комитет Украины официально одобрил эту сделку, ведь она влияет на украинский рынок.

Антимонопольный комитет Украины официально одобрил эту сделку, ведь она влияет на украинский рынок. Почему это касается нас: Разрешение было обязательным, потому что у нас вещают каналы Discovery, CNN, Eurosport. Если бы АМКУ отказал, компании могли бы даже покинуть Украину.

Разрешение было обязательным, потому что у нас вещают каналы Discovery, CNN, Eurosport. Если бы АМКУ отказал, компании могли бы даже покинуть Украину. Что дальше: Сейчас корпорации ждут решения антимонопольных органов США и ЕС. Процесс может растянуться на 6-18 месяцев.

Paramount покупает Warner Bros

В феврале 2026 года медиахолдинг Paramount Skydance официально объявил о слиянии с Warner Bros. Discovery (WBD) в рамках сделки стоимостью 110,9 млрд долларов. Это поглощение завершило жесткую корпоративную битву за активы WBD, в которой изначально побеждал Netflix с предложением в 82,7 млрд долларов только за киностудии и платформу HBO Max.

Сделка с Netflix сорвалась после того, как Paramount пошла ва-банк, предложив выкупить WBD целиком - включая кабельные сети (CNN, Discovery) - по 31 доллару за акцию. Главным козырем стало согласие Paramount уплатить 2,8 млрд долларов штрафа за расторжение предыдущего контракта между WBD и Netflix.

Получив время на встречный шаг, совет директоров Netflix отказался повышать ставку, признав дальнейшую борьбу финансово невыгодной, и вышел из игры, забрав компенсацию для инвестиций в собственный контент.

Сейчас беспрецедентное слияние Paramount и WBD ожидает одобрения антимонопольных органов США и Евросоюза, которые обеспокоены угрозой монополизации медиарынка и возможными сокращениями. Процесс окончательного закрытия сделки может растянуться на 6-18 месяцев.

Зачем нужно решение АМКУ

Как пояснила юрист Анна Жакот, этого требует украинский закон "О защите экономической конкуренции". Антимонопольный комитет обязан следить за тем, чтобы компании при слиянии не становились монополистами.

"При этом их круг не ограничивается только национальными субъектами. Это могут быть и нерезиденты, если они имеют влияние на украинский рынок или если сделка касается активов или операции в Украине. В Украине, например, транслируются телеканалы Discovery Channel, CNN, Eurosport, принадлежащие Warner Bros", - сказала она.

Поскольку Paramount и Warner Bros - это огромные игроки, их объединение серьезно изменит глобальный медиарынок. Поэтому, по словам юриста, компаниям придется получать подобные разрешения и в других странах, в частности в США и странах ЕС.

Что было бы, если бы АМКУ не одобрил сделку

В США и Европе это слияние уже вызывает беспокойство, ведь оно может навредить конкуренции в индустрии.

Если бы украинский антимонопольный комитет отказал в разрешении, последствия могли быть радикальными. По словам Жакот, в теории компаниям пришлось бы пересматривать свои активы, или же Paramount и Warner Bros вообще могли бы покинуть рынок Украины.